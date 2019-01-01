أجيري: المنافسة على أمم أفريقيا بين 5 منتخبات.. ولابد من تواجد الجماهير على قلب واحد

أجرى الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم حوارًا مطولًا مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني قبل إنطلاق أمم أفريقيا والتي ستبدأ يوم 21 من شهر يونيو الجاري حتى 21 يوليو القادم.

وعن رؤيته لمستوى الفرق الثلاثة التي تضمها المجموعة الأولى للبطولة مع مصر قال أجيري : فرق زيمبابوي وأوغندا والكونغو تتشابه إلى حد كبير ، فهي فرق منظمة داخل الملعب وتمتلك سرعات عالية تفيدها في تنفيذ الهجمات المرتدة التي تعتمد عليها ، مما سيشكل علينا ضغوطا إضافية في إتمام عملية التسجيل في مرمى المنافس ، وهو ما يتطلب أن يكون تركيزنا في أعلى مستوياته لضرب هذه الطرق واستغلال الفرص التي تتاح لنا.

أجيري: يجب استغلال الفرص أمام زيمبابوي وأوغندا والكونغو

وعن رؤيته لشكل المنافسة على البطولة ، قال أجيري أن هناك خمسة منتخبات من بينها مصر تعد فرقا قوية ، إلا أن مصر لديها مميزات إضافية لا بد أن تستغلها جيدا في مقدمتها أنها ستلعب على أرضها مما يوفر عليها الكثير ، مشيرا إلى أن الفريق الذي يسعى لإحراز البطولة يجب ألا يخشى أي منافس وأن يكون لديه الثقة في إمكانية تجاوزه في أي مرحلة من مراحل البطولة.

وأختتم أجيري حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الكرة المصرية حيث قال : اللعب على أرضنا شئ جيد ويكسبنا حظوظا جيدة ، وهو ما يجعل لكم دورا كبيرا في تتويج منتخب بلادكم بهذه البطولة ، فلا تضيعوا الفرصة ، وكونوا على قلب واحد مع لاعبيكم حتى تتحقق لنا السعادة جميعا.