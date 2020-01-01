«كهربا والنقاز» يخططان للفرار من الزمالك للسعودية.. ومفاوضات لتدعيم الفريق بـ«موليكا»

من العدد الورقي

دخل نادى الزمالك فى مفاوضات قوية مع الكونغولى جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط هجوم الأبيض، حيث قطع النادى الأبيض الزمالك شوطاً كبيراً فى حسم الصفقة، وحدد اللاعب مع وكيله المقابل المالى الذى يتقاضاه نظير التوقيع مرحباً بشدة بالعرض، وأنه سوف يحسم الأمر خلال الساعات المقبلة، خاصة أنه لديه عرض آخر من النادى الأهلى، ولكن ليس بالجدية التى وجدها من جانب الزمالك.

وأشاد الجهاز الفنى للزمالك بقدرات «موليكا» وأنه موهبة وقدرة هجومية قوية، ويبلغ من العمر 21عاماً فقط، ويتميز بالسرعة والمهارة والقوة وحسن إنهاء الهجمات، وطلب الجهاز من إدارة النادى التعاقد معه قبل خطفه من الأهلى أو غيره من الأندية العربية.

على صعيد آخر، اقترب محمود كهربا بشدة من العودة مرة أخرى إلى صفوف اتحاد جدة السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث اتفق اللاعب مع مسئولى النادى السعودى على كافة تفاصيل الانتقال ولا يوجد سوى اتفاق النادى السعودى مع الزمالك على كيفية إنهاء الصفقة سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، ويضغط اللاعب على اتحاد جدة من أجل إنهاء الأمر وشرائه بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة، وهو ما يرفضه رئيس الزمالك حتى الآن ووافق على الإعارة لمدة موسم بشرط قيام اللاعب بتمديد التعاقد قبل الرحيل.

وفى نفس الإطار، طلب التونسى حمدى النقاز عدم استكمال تجربته مع الزمالك، والموافقة على رحيله للنصر السعودى، وسوف يصل النادى خلال الأيام المقبلة عرض رسمى من النادى السعودى للتعاقد معه، ويرغب النقاز بشدة فى الرحيل وعدم الاستمرار، والاكتفاء بالفترة الماضية التى قضاها داخل النادى الأبيض، والتتويج ببطولتى السوبر السعودى والكونفيدرالية الأفريقية، ويدرس رئيس الزمالك إمكانية رحيل اللاعب من عدمه، خاصة أن حازم إمام هو الآخر يريد الرحيل لعدم مشاركته خلال الفترة الماضية.

الجهاز الفنى يطلب حسم صفقة المهاجم الكونغولى.. رفض عودة باسم مرسى.. و«كابوريا» للبيع

فى سياق مختلف، رفض مسئولو الزمالك فكرة عودة أحمد موسى كابوريا، المعار لطلائع الجيش، الذى انتهت إعارته للفريق العسكرى بنهاية مباريات الطلائع فى الدورى، وتقرر تسويق اللاعب ببيعه أو إعارته فى الفترة المقبلة فى ظل عدم الحاجة لخدماته فى الموسم المقبل، خاصة أن النادى الأبيض لديه أكثر من لاعب فى نفس المركز، علاوة على عدم ظهور اللاعب بالمستوى المتميز مع الفريق العسكرى.

فى الوقت الذى يعقد فيه باسم مرسى مهاجم الفريق جلسة مع إدارة النادى لحسم موقفه بالعودة أو الرحيل خاصة بعد فسخ تعاقده مع سموحة السكندرى بسبب أزمته مع حسام وإبراهيم حسن، ويرغب مرسى فى حسم موقفه فى ظل امتلاكه أكثر من عرض من الدورى ومن أندية خليجية، ويرحب خالد جلال بعودته إلا أن أمير مرتضى المشرف على الكرة يرفض وجوده داخل الفريق من جديد، ويشدد على ضرورة رحيله نهائياً.