أزمة تعاقدات بالزمالك.. ومحمود علاء مطلوب في بلجيكا

وضع الثنائى محمود كهربا والتونسى حمدى النقاز، لاعبا فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، رئيس النادى فى أزمة، بعد إعلانهما الرحيل خلال الفترة الحالية، دون الانتظار لاستكمال بطولة الدورى العام، حيث أنهى "كهربا" اتفاقه مع اتحاد جدة السعودى، بينما حسم "النقاز" وجهته المقبلة، والأقرب نادى النصر، بطل الدورى السعودى، الذى يكثف المفاوضات معه.

وحصل "كهربا" على وعد من جانب إدارة الزمالك بالرحيل نهاية الموسم الجارى وإلا سيتم تعديل عقده مع الفريق والمساواة مع طارق حامد وفرجانى ساسى.

"كهربا" يشترط 15 مليون جنيه للتراجع عن الرحيل لاتحاد جدة

ويحصل "كهربا" على 3 ملايين جنيه فى الموسم الواحد، ويريد زيادة المقابل المادى إلى 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، فى الوقت الذى فتح فيه مسئولو اتحاد جدة السعودى خط المفاوضات أيضاً مع اللاعب.

ويتجه رئيس النادى للمماطلة فى العروض المقدمة لضم الثنائى، حتى الانتهاء من بطولة الدورى العام، خاصة أن الأبيض يحتاج للفوز فى الثلاث مباريات المتبقية أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، ويرفض خالد جلال، المدير الفنى للفريق، التفريط فى الثنائى نظراً لكونهما من العناصر الأساسية فى الفريق، وفى حال رحيلهما سيطالب آخرون بالموافقة على الرحيل، بعد تلقى المدافع محمود علاء عرضاً للاحتراف من أحد الأندية البلجيكية.

واتخذ رئيس النادى قراراً بعدم الموافقة على رحيل أى لاعب خلال الفترة المقبلة، أو الحديث عن العروض لحين الانتهاء من بطولة الدورى، حيث تحدث خالد جلال مع رئيس النادى عن كثرة حديث اللاعبين عن العروض، وخروجهم عن التركيز، خاصة بعد نشر "كهربا" صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى مع أحد مسئولى اتحاد جدة السعودى.

فى سياق آخر، تحدث مسئولو الزمالك مع نادى غزل المحلة للحصول على خدمات إمام عاشور، حيث إن عقد اللاعب الأصلى مع الغزل وتمت إعارته إلى حرس الحدود لمدة موسمين، انتهى واحد ويتبق الآخر، وتحدث اللاعب مع مسئولى حرس الحدود من أجل السماح له بالرحيل إلى الأبيض وعدم استكمال الموسم المتبقى، خاصة أنها فرصة بالنسبة له لا تعوض، ويرغب فى تحقيقها، برغبة النادى.

ظهير تونس يفاوض "كشريدة".. و"عاشور" يقترب

على جانب آخر، دخل حمدى النقاز كوسيط لضم وجدى كشريدة، ظهير أيمن النجم الساحلى، بناء على تعليمات من مجلس الإدارة، وذلك لتسهيل رحيله خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يوجد فى هذا المركز سوى حازم إمام، الذى لوح بالرحيل هو الآخر، نظراً لعدم مشاركته، علاوة على مستوى ظهير النجم الساحلى المميز، ووجوده فى قائمة منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية، ومشاركته بشكل أساسى.

من جهة أخرى، استقر خالد جلال، المدير الفنى للفريق، على خوض ثلاث أو أربع مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية لتجهيز لاعبيه والاطمئنان على حالة العائدين من الإصابة، خاصة أن الأيام الحالية تشهد تواصل إدارة النادى مع الشركة الراعية لسرعة توفير معسكر فى إحدى الدول العربية أو معسكر أوروبى، وفى حالة الفشل فى توفير معسكر خارجى سيحصل النادى على تعويض مادى، على أن يكون المعسكر فى إحدى المدن الساحلية.