عاجل| أول تعليق من الزمالك على انتقال حارسه الهارب للدوري الإسباني

علق نادي الزمالك على انتقال محمد عز الدين، الشهير بـ"سي مو"، الحارس الناشئ بنادي الزمالك، إلى نادي ليجانيس الإسباني بداية من الموسم الجديد.

وأكد غانم سلطان، رئيس اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، أن انتقال الحارس الشاب إلى النادي الاسباني باطل، وخاصة أنه مقيد في فريقه داخل قطاع الناشئين، وليس من حقه الرحيل، لافتًا أن النادي لم يمنحه الاستغناء الخاص به، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة العمرية لايتم عمل عقود لها ولكن يتم قيد اللاعبين في القطاع.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية بالزمالك، أن اللاعب لن يستطيع خوض تجربة احتراف خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى نادي الزمالك، مشددًا على أن وكلاء اللاعبين والسماسرة هم السبب في ذلك الأمر.

وكان الإعلامي بلال علام، المعلق الرياضي المصري بالدوري السعودي أعلن عن الصفقة، عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلًا: محمد عز الدين "سي مو" حارس مرمى الزمالك تحت ١٦ سنة ينتقل لصفوف ليجانيس الأسباني.

وتابع بلال علام: هذا الحارس تحدثت عنه من فترة أنه كان قريبًا من الاحتراف كثيرًا، واليوم تحققت أمنيته وحلم عائلته.. بالتوفيق لمحمد في رحلته القادمة.

الزمالك يدرس 4 سير ذاتية لمدربين أجانب

وعلى الجانب الأخر، فتح مجلس إدارة نادى الزمالك الباب لوكلاء اللاعبين لعرض سير ذاتية لمدربين أجانب، لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

ويتكتم النادي الأبيض على ما يقرب من 4 سير ذاتية لمدربين يفاضل بينهم قبل الدخول مع أفضلهم فى مفاوضات رسمية.

ومن المنتظر أن يلعب الجانب المادى دورًا كبيرًا فى تحديد هوية المدير الفني الأجنبي القادم للفريق في ظل فشل النادي حتى الأن في وجود رجل أعمال يتكفل براتب وعقد المدير الفني، وخاصة بعد أن أعلن رئيس النادي أن المستشار ترك آل الشيخ، لن يمول النادي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يتصدى لـ"هوجة" السماسرة الصيفية

وحذر مسؤلو نادي الزمالك اللاعبين من السماسرة ووكلاء اللاعبين، بعد أن وصلت أنباء إلى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، أن أكثر من لاعب طلبوا من وكلاء أعمالهم البحث عن عروض خارجية في الموسم المقبل.

وأكد أمير مرتضى، أن النادي لم ولن يقف في طريق أي لاعب، لكن عليهم أن يلتزموا بعقودهم مع الفريق وألا يتفاوضوا مع أحد سرا، واللاعب الذي يتلقى عرضًا مناسبًا له وللنادي سيتم الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة.

وتأتي تلك الخطوة في وقت يسعى النادي للحفاظ على عناصره الأساسية من العروض الخارجية، التي عادة ما تنشط في الصيف من كل عام، بعد انتهاء الموسم وبداية الاستعداد للجديد.