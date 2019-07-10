عاجل| اجتماع طارئ لاتحاد الكرة غدًا للرد على بيان الأهلي

قرر مجلس اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة عقد اجتماع عاجل، غدًا من أجل بحث موقفه من بيان الأهلي، الذي أصدره اليوم، لأجل مناقشة التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعد.

وقرر المجلس الأحمر ما يلي:

مطالبة اتحاد الكرة بأن يطلع بمسئولياته دون تأخر

- فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الإفريقي بحدٍ أقصى 10/7/2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في بطولات "كاف" من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى للبطولات الإفريقية.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى فيفا، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/2019، بعد القرارات، التي اتخذها اتحاد الكرة، بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة.

مطالبة اتحاد الكرة بأن يضطلع بمسئولياته دون تأخر- فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الإفريقي بحدٍ أقصى 10/7/2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في بطولات "كاف" من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى للبطولات الإفريقية.

- اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع، وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 - 2020، خاصة وأن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح؛ لأن الأندية ستشارك فى بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة فى سنوات سابقة.

- إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ فى طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية.

- تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه لتطبيق تقنيةVAR ؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا كبيرُا، وتسببت فى استعانة الأندية بالحكام الأجانب فى العديد من المباريات هذا الموسم؛ علما بأن النادي الأهلي سبق وأن خاطب الاتحاد في 3/9/2018، وطلب تطبيق تقنية VAR بعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة. وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابي والذي تسلمه النادي بتاريخ 4/ 10/2018 أنه سوف يقوم بتطبيق تقنية VAR في 1/10/2019 وهو لم يحدث.

وكان "الوطن سبورت"، قد نشر القرارات، التي كان ينوي المجلس اتخاذها، والتي جاءت مثلما ذكر سلفًا.