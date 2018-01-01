بالفيديو| محمد صلاح يحيي السائحين من أعلى سطح أحد اليخوت في الجونة

حرص محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، على توجيه التحية للجماهير من على يخت كان يستقله في عرض البحر في الجونة.

ويواصل محمد صلاح، رحلة الاستجمام، التي يقوم بها بعدما حصد بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد.

وحصل نجم المنتخب الوطني وقائد ليفربول الإنجليزي، على إذن من الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على تأخر انضمامه لمعسكر الفراعنة المقام في برج العرب بالإسكندرية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري، على استاد برج العرب.

وعلى جانب آخر، وافق اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، على طلب المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، بشأن فرض حالة من الاستقرار والانضباط على معسكر المنتخب فى برج العرب، وتوفير حراسة خاصة على المنتخب بشكل عام، والمحترفين، وتحديداً محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، بشكل خاص، لعدم تكرار ما حدث خلال المعسكرات التى سبقت مشاركة الفراعنة فى كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، وترتب عليها وقتها وقوع أزمة بين محمد صلاح ومسئولى الجبلاية، وطلب على أثرها رامى عباس، مدير أعمال "صلاح"، توفير الحماية والحراسة الكافية للاعب خلال فترة وجوده مع المنتخب.

فرض الانضباط داخل معسكر المنتخب

وشدد "أجيري" على رفضه سهر اللاعبين خلال معسكر المنتخب، بسبب كثرة طلبات التقاط الصور التذكارية مع أصدقاء المسئولين والمرافقين، أو حتى الجماهير ونزلاء الفندق، لرغبته فى خلق حالة من التركيز العام على جميع اللاعبين، خاصة أن المنتخب مطالب بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية.

وفي سياق مختلف، يواصل منتخب مصر تدريباته، بالسابعة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن المعسكر المقام هناك حاليًا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، وتقام خلال المعسكر مباراتان وديتان أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو على الترتيب.