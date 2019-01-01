"الأهلي": لسنا في خصومة مع أحد.. والنادي في غاية الاستياء من الجبلاية

قال شريف فؤاد، المتحدث باسم النادي الأهلي، إن النادي الأهلي ليس في خصومه مع أحد ولا يسعى للإثارة، كما أنه لا يسعى لمكسب خاص، بينما يسعى لما فيه صالح عام يتعلق بمستقبل كرة القدم في مصر، وكذلك لمسابقة الدوري الممتاز حتى لا يتضرر أحد، موضحًا أن النادي الأهلي في غاية الاستياء من عدم رد الاتحاد المصري لكرة القدم على خطاباته الرسمية.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن خطابات الأهلي لاتحاد الكرة تتركز حول نقطتين الأولى عدم تكافئ الفرص بين الأندية، والثانية عدم الالتزام بقواعد اللعب النظيف، حيث طالب الأهلي اتحاد الكرة بالحرص على مبدأ تكافئ الفرص، بعد مطالبة الأهلي الجبلايه بالانتهاء من مسابقة الدوري الممتاز قبل كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح أنه يتساءل دائما "لماذا نادي الزمالك لم يلعب مؤجلاته مثلما قام الأهلي بعمل ذلك"، موضحًا أن الأهلي حريص على الشفافية وهو مؤسسة وطنية ويحترم الدولة المصرية ، وحريص أيضًا على حقوق جماهيره و عدم الاضرار بأي مؤسسة أخرى، مؤكدًا أن اتحاد الكرة لم يرد على خطابات الأهلي الرسمية رغم مرور 10 أيام من إرسالها.