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مفاجآت منتظرة بين أياكس وبيراميدز

12:16 ص | الأحد 09 يونيو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
مفاجآت منتظرة بين أياكس وبيراميدز

أثناء بحث التعاون بين بيراميدز وأياكس

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تواجد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز في مقر نادي أياكس الهولندي اليوم من أجل بحث التعاون مع النادي الهولندي، بعد مفاوضات دامت لمدة 3 أشهر بين إحدى الشركات والناديين.

ومن المقرر أن يتعاون نادي أياكس مع نادي بيراميدز في مجالات متتعددة قريبًا، وحضر عقد التوأمة بين الطرفين كلًا من حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، وفان در سار المدير العام لنادي ​أياكس​ الهولندي والحارس السابق للفريق، وأحمد ناصر لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق ولاعب أياكس للشباب الحالي، فيما حضر أيضًا أحمد عبد القادر "ميدو" وكيل عمر جابر لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن مفاجآت كبرى بين الناديين حسبما ذكر مصدر للوطن سبورت.

ومن جهة أخرى، اقترب البرازيلي كينو، جناح وصانع العاب نادي بيراميدز، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة "ESPN" العالمية، أن اللاعب طلب من إدارة النادي الرحيل خلال الفترة المقبلة، لخوض تجربة احترافية جديدة، خلال الموسم الجديد.

وأضافت الشبكة، أن كينو يملك عرضين من الدوري البرازيلي وتحديدا بالميراس وأتلتيكو مينيرو.

وأشارت "ESPN"، أن أتلتيكو مينيرو، هو الأقرب لحسم الصفقة خاصة وأن إدارة بيراميدز ترغب في التعاقد مع لاعب ضم صفوفهم وهو يمي شارا، فقد تتم الصفقة بشكل تبادلي.

تركي آل الشيخ يعلن بيع بيراميدز وكان تركي آل الشيخ، وزير هيئة لترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤخرًا، قد أعلن بيع نادي بيراميدز، بشكل رسمي.

وكتب "آل الشيخ"، مالك نادي بيراميدز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة ولتجربة أخرى إن شاء الله".

وأكد آل الشيخ، أنه سوف يخوض تجربة جديدة في مكان آخر.

وعلق "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني، ولكن في مكان وزمان آخر".

ويحتل فريق بيراميدز حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وفي رصيده 70 نقطة، خلف الأهلي، الذي يأتي في صدارة جدول الترتيب وفي جعبته 74 نقطة.

 

 

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