رسميًا| المقاصة يعلن تعاقده مع ميدو لقيادة فريق الكرة

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع أحمد حسام "ميدو"، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد .

وأعتمد مجلس ادارة المقاصة التعاقد رسميًا، خلال اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم الأحد، بمقر الشركة تفاصيل التعاقد مع أحمد حسام ميدو، وتم الاتفاق على اختيار أفراد الجهاز المعاون له.

ومن المقرر، أن يعقد مجلس إدارة المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة الحادية عشر صباح غدًا الاثنين، بفندق "لاند مارك" بالتجمع الخامس، وبحضور ميدو وجهازه المعاون لإعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد.

ضغوط على أحمد الشيخ لإقناعه بالعودة إلى المقاصة

وينتظر أحمد الشيخ لاعب وسط النادى الأهلي، حسم موقفه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتي، والذى يرفض الاعتماد عليه فى المباريات.

وكشف مصدر مقرب من الشيخ، بأن اللاعب تلقى اتصالات عديدة من مسئولى ولاعبى المقاصة، من أجل إقناعه بالعودة لصفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث يتعرض اللاعب لضغوط كبيرة من أجل العودة لفريقه السابق.

ويرغب المقاصة فى استعادة "الشيخ"، من أجل استعادة بريقه، وتسويقه خليجيًا كما فعلت إدارة النادى الفيومى مع حسين الشحات الذى انتقل لصفوف العين الإماراتى مقابل 3.5 مليون دولار.

وفي الوقت، الذي أبدى فيه الشيخ ترحيبه بالعودة للمقاصة من جديد، حال الرحيل رسميًا من الأهلى، خلال الميركاتو الصيفى.

وعلى جانب أخر، عقد أحمد حسام ميدو، جلسة مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية لحسم مصير توليه القيادة الفنية للفريق.

واتفق الطرفان على أن تكون مدة التعاقد لمدة موسمين، ومنح الجهاز الفني كامل الحرية في التعاقدات وتقديم تقريرًا كاملًا عن القائمة المتواجدة حاليًا واللاعبين، الذي يرغب "ميدو" في التعاقد معهم.

وحدد "ميدو" العديد من الصفقات للتعاقد معهم الأيام المقبلة، وأبرزهم عدد من نجوم النادي الأهلي، وعلى رأسهم أحمد الشيخ واسلام محارب، بالإضافة إلى عدم التفريط في إسلام جابر، العائد من الإعارة لنادي الداخلية، واستمرار الغاني جون انطوي، مهاجم الفريق.

واستقر "ميدو" على الاستعانة بخدمات عادل مصطفى، كمدرب عام للفريق، مع استمرار أحمد حسام كمدرب ووليد هويدي كمدير للكرة، مع احتمالية التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.