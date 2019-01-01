خاص| أحمد أحمد يرفض طلب مرتضى منصور بالدفاع عنه في قضية عمرو فهمي

رفض الملجاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطلب، الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس الزمالك، للحصول على توكيل رسمي منه لرفع دعوى قضائية ضد عمرو فهمي، السكرتير السابق بالاتحاد الأفريقي.

وعلم "الوطن سبورت"، أن رئيس نادي الزمالك، حضر إلى مقر اتحاد الكرة اليوم، وطلب من هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، إبلاغ أحمد أحمد رئيس الكاف برغبته في الحصول على توكيل رسمي منه، لرفع دعوى قضائية ضد عمرو فهمي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض في النهاية من رئيس "كاف".

أحمد أحمد يواجه 3 تهم في فساد الاتحاد الإفريقي

وواجه رئيس "كاف" 3 تهم من جانب لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي "فيفا"، يستعرضها "الوطن سبورت" كالتالي:

التهمة الأولى ضد أحمد أحمد هي التحقيق معه في انتهاكات أخلاقية مزعومة بأن أحمد أحمد، أمر أمينه العام بدفع 20 ألف دولار، من الرشاوي في حسابات رؤساء اتحادات بكرة القدم في أفريقيا، تضمنت دولتي كاب فيردي وتنزانيا.

أما التهمة الثانية الموجهة لرئيس "كاف" هي تكبيد خزينة "كاف" مبلغ 830 ألف دولار كتكاليف إضافية عن طريق طلب معدات عبر شركة فرنسية، بجانب اتهامه بالتحرش بـ4 موظفات بـ"كاف" لم يتم ذكر اسمهن، وانتهاك القوانين لزيادة التمثيل المغربي داخل كاف.

وهناك تهمة ثالثة موجهة لأحمد أحمد هي شرائه سيارتين جديدتين على حساب "كاف" مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر.

صحيفة سويسرية تكشف موقف أحمد أحمد من التهم الموجهة له

ومن جانبها، سلطت صحيفة "نويه تسورشر تسايتونج"، الضوء على موقف أحمد أحمد من الاتهامات المنسوبة له، بشأن تورطه فى جرائم أخلاقية ومالية بالاتحاد الأفريقى، فى إشارة إلى أن تلك الأزمة لم تستمر طويلاً، إذ إن لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولى "فيفا" تحاول غض النظر عن التحقيق فى مزاعم عديدة متعلقة بالفساد المالى ضد رئيس "كاف"، لما يمتلكه الأخير من علاقة قوية مع جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى عدة مصالح تربط الطرفين، من شأنها أن تتزعزع، في حال تم اتخاذ خطوة ضده.

وأشارت الصحيفة السويسرية، إلى أن لجنة الأخلاقيات التابعة لـ"فيفا" من المفترض أن تتابع جميع الاتهامات، التي أدلى بها عمرو فهمى، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقى، فى شكواه، التي قدمها ضد أحمد أحمد عقب عزله من منصبه، في مقدمتها اتهامات متعلقة بالفساد المالى، أبرزها منح رشاوى قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحادات الوطنية الأفريقية، والحصول على معدات كرة قدم لـ"كاف" قيمتها 830 ألف دولار من شركة مملوكة لأحد أصدقائه.