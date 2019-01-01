جهاز المنتخب يعلن اليوم القائمة النهائية لأمم أفريقيا

يعلن اليوم (الثلاثاء) الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، أسماء الثنائى المقرر استبعاده من القائمة النهائية التى ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، حيث سيتم إرسال القائمة النهائية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف».

وضمّت القائمة الأولية للمنتخب 25 لاعباً سيتم تصفيتهم اليوم إلى 23 لاعباً، وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث ستشهد القائمة خروج حارس مرمى من الحراس الأربعة الذين تم اختيارهم، وهم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، وأحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، ومحمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، ومحمد أبوجبل حارس مرمى سموحة، والأقرب هو استبعاد الأخير، نظراً لأنه الأقل خبرة بين الحراس الأربعة.

غياب محمد صلاح عن معسكر المنتخب

في سياق متصل، نفى الجهاز الفني لمنتخب مصر، ما تردد بشأن وجود أزمة مع المدير الفني للفراعنة المكسيكي خافيير أجيري، حول موعد انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لمعسكر المنتخب في برج العرب، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال مصدر مسئول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر:"لا توجد أي أزمة على الإطلاق، فيما يخص موعد انضمام محمد صلاح أو محمد النني لمعسكر برج العرب، فالثنائي طلب من الجهاز المعاون راحة على أن ينضما منتصف الأسبوع المقبل، ونقل الجهاز المعاون ذلك، إلى أجيري ووافق الأخير، من منطلق تقديره لعدم حصول صلاح والنني على راحة مع ليفربول وأرسنال الإنجليزي طوال الفترة الماضية".

وتابع المصدر، أن معنويات اللاعبين ظهرت مرتفعة للغاية بشكل أبدى أسعد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي، خاصة بعد حديث المحمدي بالنيابة عنهم، مؤكداً لهم أن تلك الروح ستكون أول خطوة في استعادة اللقب الأفريقي، وفي الوقت نفسه طالب اللاعبين بعدم الالتفات إلى الترشيحات الصادرة من جانب وسائل الإعلام بشأن الثنائي المستبعد من القائمة الأولية التي تضم 25 لاعباً سيتم وصولهم إلى 23 لاعباً يخوض بهم المنتخب البطولة بشكل نهائي، موضحا أن المدير الفني المكسيكي شدد في حديثه مع اللاعبين على أنه لم يستقر عليهما حتى الآن، والفصل في ذلك الأمر سيكون من خلال الاجتهاد في التدريبات والوديات التي تسبق البطولة.