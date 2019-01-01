عاجل| اتحاد الكرة يُفسر أسباب استمرار الدوري بعد أمم أفريقيا 2019

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبوريدة، استمرار مسابقة الدوري الممتاز بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، حيث تقام البطولة على 6 استادات.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بيانًا لإيضاح موعد استكمال مسابقة الدوري المصري:

وأكد بيان الاتحاد، أن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى أربعة شهور تقريبًا إحتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة.. فضلاً عن المشاركات الإفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات.

واستكمل: "ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهداً كبيراً للإنتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل إنطلاق كأس الأمم لكن للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الأخيرة مع كل الأندية".

وتابع البيان: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية، على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة.

مواعيد الدوري الجديدة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة، اليوم مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدوري العام، وكأس مصر، ومباراة السوبر المصري 2018/2019، وهي على النحو التالي:

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري مواعيد مباريات الزمالك أمام الجونة والإسماعيلي يومي 23 و26 يوليو، بينما يلتقي الأهلي أمام فريق الأهلي يواجه نظيره المقاولون العرب يوم 26 من الشهر نفسه.

وتم تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في الأسبوع الأخير من مسابقة الدوري الممتاز، لتقام يوم 30 من شهر يوليو أيضًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتم تحديد يوم 18 سبتمبر المقبل، موعدًا لمباراة السوبر المصري في الموسم الماضي، بينما لم يتم الاستقرار على موعد مباراة السوبر المصري للموسم الحالي.