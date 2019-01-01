بالمستندات| بلاغ يتهم رئيس الزمالك بفتح حسابات سرية وإهدار المال العام

تقدم الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لرئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ جديد إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، يتهم فيه رئيس نادي الزمالك الحالي وآخرين بفتح حسابات سرية شخصية باسم محمد عيد الطبيب بالفريق الأول لكرة القدم، ما يعرض أموال النادي للخطر وإهدار المال العام وإخفائه بعيدا عن المصارف الرسمية.

وكان رئيس نادي الزمالك، قد شن هجومًا على ممدوح عباس الرئيس السابق للقلعة البيضاء، وهاني العتال نائب رئيس النادي الحالي، عقب تعادل الفريق أمام حرس الحدود، بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم": "تركي آل الشيخ الممول مش هيدفع خلاص ، ورحمة أمي يا عتال أنت وممدوح عباس لو وقفتوا على رأسكم مش هتدخلوا النادي".

وأضاف: "مضغوط عليا بقالي 3 أيام أكمل الدوري قبل أمم أفريقيا، قولتلهم استقالتي أهيه وانسوا، اللاعيبة مدغدغة بسبب جروس ، أنا مش هبيع الزمالك".

وتابع: "على عهد ممدوح عباس، كانوا بيعملوا حملات ناديك يناديك، دلوقتي في فلوس كتير في النادي".

وأكمل: "يا ممدوح يا عباس هتدخل السجن قريب، والعيال اللي بيقبض في المواقع والصفحات تحت جزمتي".

وحصل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، في وقت سابق، على حكم بحجز أموال النادي الزمالك لدى شركة برزنتيشن، وفاء لمستحقاته الصادر بها أحكام نهائية واجبة النفاذ.

وجاء في نص الحكم اعتبار شركة برزنتيشن أمين على هذه الأموال ولا يحق لها تسليمها لنادى الزمالك وفى حال مخالفة ذلك يعتبر ممتنع عن تنفيذ حكم قضائي.