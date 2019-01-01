عاجل| بالفيديو.. محمد صلاح يصل معسكر المنتخب في برج العرب

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة، وصل إلى معسكر برج العرب، اليوم الأربعاء، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال لهيطة في تصريح لـ :"الوطن سبورت"، :"محمد صلاح وصل إلى معسكر منتخب مصر، اليوم الأربعاء، وسيشارك في المران المسائي للفراعنة اليوم".

المنتخب يختتم تدريباته لودية تنزانيا

يختتم، اليوم الأربعاء، المنتخب الوطنى تدريباته استعداداً لخوض ودية تنزانيا المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس، ضمن تجهيزات الفراعنة لخوض بطولة أمم أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وشدد لهيطة على تأكد الجهاز الإدارى والفنى للمنتخب من جاهزية استاد الكلية الحربية لاستضافة تدريبات المنتخب بعد العودة إلى القاهرة عقب خوض المباراة الودية الثانية أمام غينيا المقرر لها 16 يونيو الحالى، موجهاً الشكر لمسئولى الاستاد على مجهودهم طوال الفترة الماضية لتجهيز الملعب لاستضافة تدريبات المنتخب، وتوفير سياج من السرية لفرض حالة من التركيز خلال التدريبات.

فى السياق نفسه أشاد الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، باللاعب نبيل عماد دونجا، لاعب فريق بيراميدز، حيث يرى أنه من أفضل لاعبى خط الوسط فى الفترة الأخيرة، ويحارب بشكل كبير فى التدريبات الجماعية لحجز مكان أساسى فى تشكيلة منتخب مصر فى غمار منافسات البطولة.

واستقر أجيرى ورفاقه حتى الآن على أن الأفضلية للوجود فى التشكيل الأساسى للثنائى محمد الننى، المحترف فى صفوف فريق أرسنال الإنجليزى، وطارق حامد، لاعب نادى الزمالك، على أن يظل دونجا ورقة بديلة جاهزة للمشاركة فى أى وقت وفق الظروف الفنية لمباريات الفراعنة بالبطولة مع وجود الفرصة أمام اللاعب للدخول فى التشكيل الأساسى حال تراجع مستوى حامد أو الننى وعدم قيام أحدهما بالواجبات المطلوبة منه.

وعقد الخواجة المكسيكى جلسة مع دونجا خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الحديث معه عن كيفية تطوير أدائه فى منطقة وسط الملعب، حتى يكون إضافة حقيقية للمنتخب المصرى إذا تم الاحتياج إليه فى إحدى المباريات المقبلة لأحفاد الفراعنة، ويدرس الجهاز الفنى تجربة اللاعب أمام تنزانيا يوم 13 من شهر يونيو الحالى وأمام منتخب غينيا والمحدد لها يوم 16 من الشهر نفسه، من أجل تقييم أدائه داخل المستطيل الأخضر من خلال المشاركة فى المباريات.

من جانبه أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أنه من المقرر انضمام محمد صلاح، لاعب ليفربول، لمعسكر الفراعنة اليوم بعد حصوله على فترة راحة سلبية بموافقة من الجهاز الفنى للمنتخب عقب تتويج اللاعب ببطولة دورى أبطال أوروبا مع فريقه.