حارس وسيارة خاصة لمحمد صلاح في معسكر الفراعنة

وفر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، حارس شخصي وسيارة خاصة لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد انضمامه لمعسكر الفراعنة اليوم الأربعاء.

ووصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر إلى معسكر الفراعنة ببرج العرب، اليوم الأربعاء، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بعد حصوله على راحة سلبية عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وقال لهيطة في تصريح لـ"الوطن سبورت": "محمد صلاح وصل إلى معسكر منتخب مصر، اليوم الأربعاء، وسيشارك في المران المسائي للفراعنة اليوم".

ليفربول يوجه رسالة للملك المصري: هذه أفضل لحظات محمد صلاح

وفي سياق منفصل، بعث نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رسالة دعم للاعبه المصري محمد صلاح، قبل خوض كأس الأمم الأفريقية 2019.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لعدد من أهداف محمد صلاح، معلقا: "موسم آخر عظيم وكبير للملك المصري، إليكم أحد أفضل لحظاته واحتفالاته في هذا الموسم".

ويستعد محمد صلاح لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا رفقة منتخب بلاده، والتي تنطلق يوم 21 يونيه الجاري بمواجهة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي.

وانطلق ظهر الخميس 6 يونيو الماضي، معسكر المنتخب الوطني بمدينة برج العرب استعدادا لأداء مباراتين وديتين يومي 13 و16 يونيو الجاري أمام تنزانيا وغينيا قبل خوض نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وفور وصول اللاعبين وتسكينهم في الغرف داخل مقر الإقامة حرص الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري، على الاجتماع باللاعبين لشرح بعض الأمور التنظيمية مؤكدا لهم أن الفريق سيقضي أكثر من أربعين يوماً سوياً ولابد أن نتعامل بروح الأسرة الواحدة ونتحلى من الآن بشخصية البطل لأن اللاعبين المتواجدين هم بالفعل الأفضل في أفريقيا وتضع عليهم الجماهير آمالاً كبيرة للفوز بالبطولة، وأشار إلى أنه منح محمد صلاح ومحمد النني، راحة عدة أيام بناء على طلبهما.