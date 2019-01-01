عاجل.. "التسوية والتحكيم" يصدم الأهلي بشأن شكواه ضد اتحاد الكرة

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية، تأجيل دعوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة، بشأن مواعيد الدوري تحت رقم 14 لسنة 3 ق في الشق المستعجل، لجلسة 2 يوليو المقبل.

وكشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن قرار مركز التسوية والتحكيم جاء بعد الاستماع إلى الشق المستعجل ودفاع النادي في شكواه ضد اتحاد الكرة بسبب أزمة مواعيد نهاية الدوري.

وجاء في نص قرار اللجنة: "تأجيل البت في دعوى النادي الأهلي إلى 2 يوليو المقبل، وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6 والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمد فترة القيد إلى 5 أغسطس المقبل، وعما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه".

الأهلي يشكو الجبلاية بمركز التسوية والتحكيم

وكان محمد عثمان المستشار القانوني في النادي الأهلي، تقدم صباح الإثنين الماضي بدعوى مستعجلة وطالب بتحديد جلسة عاجلة بمركز التسوية والتحكيم، باللجنة الأولمبية، في إطار الخطوات التصعيدية من جانبه بشان أزمته في مباريات الدوري الممتاز وما تعرض له من جراء الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص واللعب غير النظيف، على حد تعبيره، وتحدد اليوم الأربعاء لنظرها.

الأمر كان ردا على بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، أكد فيه استكمال مسابقة الدوري المصري وبطولة كأس مصر عقب بطولة الأمم الأفريقية، تبعه بإعلان جدول المباريات، وهو ما أتى على عكس رغبة الأهلي، الذي قرر اتخاذ خطوات تصعيدية.

مجلس الأهلي يتمسك بالتصعيد

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أصدر بيانًا رسميًا، بشأن أزمته مع الجبلاية، جاءت أبرز قراراته اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبي أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018ــ2019 بعد القرارات، التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

- مطالبة اتحاد الكرة بأن يضطلع بمسئولياته دون تأخر، وحسم الأمور التالية:

ــ فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الأفريقي بحدٍ أقصى 10ــ7ــ2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في بطولات "كاف" من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى للبطولات الإفريقية.

ــ اتخاذ جميع التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع، وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 – 2020، خاصة أن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح؛ لأن الأندية ستشارك في بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة في سنوات سابقة.

ــ إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية.

ــ تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه بتطبيق تقنية "VAR"؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا كبيرًا، وتسببت في استعانة الأندية بالحكام الأجانب في العديد من المباريات هذا الموسم؛ علما بأن النادي الأهلي سبق وأن خاطب الاتحاد في 3ــ9ــ2018، وطلب تطبيق تقنية "VAR" بعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة، وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابي والذي تسلمه النادي بتاريخ 4ـ10ـ،2018 أنه سوف يطبق التقنية 1ـ1ـ2019، وهو لم يحدث.