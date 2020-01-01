المقاولون يوافق على بيع مهاجمه للأهلي ويحدد 3 شروط

أكدت مصادر داخل النادي الأهلي، عن موافقة نادي المقاولون العرب على انضمام جناحه المهاجم الشاب طاهر محمد طاهر، للأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة اللاعب في الانتقال للجزيرة.

وأضافت، أن إدارة المقاولون العرب طلبت الحصول على خدمات باسم علي، لاعب الجناح الأيمن في الأهلي، وهشام محمد، لاعب خط الوسط، إضافة إلى الحصول على مبلغ مالي كبير يتخطى الـ15 مليون جنيه لإتمام انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء.

الأهلي يدرس طلبات المقاولون العرب لضم طاهر

وأوضحت المصادر، أن إدارة الأهلي تدرس طلبات إدارة المقاولون العرب، خلال الساعات الجارية لإتمام الصفقة، خاصة وأن هناك قناعة كاملة في الإدارة الحمراء بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم هجوم الفريق.

وكان طاهر قد تعرض للإصابة بغضروف الركبة، ليغيب عن منتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويسعى الأهلي للتعاق مع مهاجم فريق المقاولون العرب، الذي يعد أحد أهم أهداف الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد مستواه الرائع مع الذئاب، ويرى مسئولو الأحمر أن طاهر يعد مستقبل الفريق لخط الهجوم، بالإضافة إلى إمكانية تسويقه في المستقبل لأحد أكبر الأندية في أوروبا.

علم "الوطن سبورت"، من مصادر مطلعة داخل إدارة الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك متابعة عن قرب لاثنين لاعبين من بين المهاجمين المميزين، بالمنتخبات المشاركة في مونديال العالم للشباب تحت 20 عامًا.

وتدور متابعة الأهلي، حول مهاجم منتخب مالي "سيكو كوتيا"، فيما يلعب المهاجم الأخر لأحد المنتخبات الأفريقية الأخرى، والذي يتكتم مسئولو النادي على اسمه حاليًا، لحين الإعلان عن كافة التفاصيل قريبًا.

ويسعى مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي لتدعيم خط هجوم الفريق مع بنهاية الموسم الحالي، وقبل بداية الموسم الجديد، المنتظر أن يبدأ أفريقيا مطلع أغسطس المقبل.

في سياق منفصل، أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاوض ناديه مع إدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات إسلام محارب، لاعب الأحمر.