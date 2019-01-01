بالصور| الظهور الأول لمحمد صلاح في مران المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا

ظهر الجناح الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات المنتخب الوطني اليوم، والمقامة على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق بعد انتهاء موسمه مع الريدز.

وكان الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا قد قضى فترة إجازة طويلة في مصر بدأها بالتواجد رفقة عائلته بقرية نجريج بمحافظة الغربية، قبل أن ينتقل بعد ذلك لقضاء بضعة أيام في مدينة الجونة.

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره التنزاني وديًا، مساء غدًا، الخميس على ملعب برج العرب.

أجيري: جاهزون لأمم أفريقيا.. واكتملت صفوفنا بوصول صلاح

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن جميع اللاعبين جاهزين لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019، والمقرر لها أن تنطلق 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وتابع: "مستمرين بعد مباراة غينيا بيوم في ملعب برج العرب".

وأكمل: "الفريق يتدرب من يوم 6 واكتملت اليوم صفوفنا بوصول محمد صلاح، ونستعد حاليًا لوديتي تنزانيا وغيني".

وأشار إلى أن جميع اللاعبين وصلت لمستوى جيد في التدريبات، ونتدرب كأسرة واحدة.