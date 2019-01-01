تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام تنزانيا

يختتم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، استعداداته لمواجهته تنزانيا وديًا غدًا الخميس، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في النسخة المقبلة خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب ودية تنزانيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وعمر جابر

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعلي غزال ومحمود تريزيجيه وعمرو وردة

الهجوم: أحمد علي

محمد صلاح يظهر في مران المنتخب

ظهر الجناح الدولي المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات المنتخب الوطني اليوم، والمقامة على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق بعد انتهاء موسمه مع الريدز.

وكان الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا قد قضى فترة إجازة طويلة في مصر بدأها بالتواجد رفقة عائلته بقرية نجريج بمحافظة الغربية، قبل أن ينتقل بعد ذلك لقضاء بضعة أيام في مدينة الجونة.

وأكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن جميع اللاعبين جاهزين لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019، والمقرر لها أن تنطلق 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وتابع: "مستمرين بعد مباراة غينيا بيوم في ملعب برج العرب".

وأكمل: "الفريق يتدرب من يوم 6 واكتملت اليوم صفوفنا بوصول محمد صلاح، ونستعد حاليًا لوديتي تنزانيا وغيني".

وأشار إلى أن جميع اللاعبين وصلت لمستوى جيد في التدريبات، ونتدرب كأسرة واحدة.

واستبعد المكسيكي خافيير أجيري، ثنائي نادي سموحة، من قائمة الفراعنة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019.

وكان يتواجد في قائمة الفراعنة 25 لاعبا تم تقليصهم لـ23 لاعبا، فيما خرج الثنائي أحمد فتوح، ومحمد أبو جبل، لاعبا سموحة، من قائمة المنتخب الوطني النهائية.