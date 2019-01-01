تريزيجيه يؤجل حسم وجهته الأوروبية الجديدة بعد أمم أفريقيا

يحسم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني وفريق قاسم باشا التركي، موقفه النهائي من الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية التي طلبت التعاقد معه بداية من الموسم المقبل، بعد تألقه مع ناديه التركي في الموسمين الأخيرين.

وعلم "الوطن سبورت" أن اللاعب قرر تأجيل حسم مصيره النهائي من الفريق الذي ينتقل إليه عن قاسم باشا، عقب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، إذ يضع "تريزيجيه" تركيزه الكامل في الوقت الحالي في البطولة الأفريقية لتقديم عرض جيد يليق بإمكانيات ومساعدة الفراعنة في التتويج باللقب القاري وتعويض الإخفاق في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، بجانب خسارة لقب النسخة الماضية أمام الكاميرون.

أمم أفريقيا تحدد مصير تريزيجيه

وجاء قرار تأجيل اللاعب أيضا، أن بطولة الأمم الأفريقية تحظى بمتابعة عالمية، خاصة وأنه سيكون هناك عدة كشافين لمتابعة البطولة من أرض الملعب، وهو ما تلقى اللاعب تأكيدات بأن هناك كشافين من أندية كبرى ستقوم بمتابعته خلال البطولة لتقييم مستواه في هذه البطولة بشكل كامل.

وتلقى لاعب المنتخب الوطني، عدة عروض من عدد كبير من الأندية الأوروبية على رأسهم ليون الفرنسي، الذي توصل إلى اتفاق مع تريزيجيه، يقضي بانضمامه للفريق، لأجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن النادي ينتظر موافقة إدارة قاسم باشا على التخلي عنه، من أجل حسم الصفقة والبدء في إجراءات انتقاله، بجانب عروض من جالاتا سراي وفنربخشة ومارسيليا الفرنسي الذي جدد رغبته في حسم الصفقة مؤخرًا.

واستقر تريزيجيه على مغادرة الدوري التركي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مكتفيًا بالموسمين الذي قضاهما في الدوري التركي مع قاسم باشا، حيث شارك في 71 مباراة في كافة المسابقات، سجل 25 هدفًا، وصنع 18 أخرين.

في سياق متصل، سخر نائب رئيس نادي جالطة سراي التركي، عبدالرحيم البيرق من مسئولي قاسم باشا التركي بسبب مغالاتهم المالية الكبيرة لبيع الجناح الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، ورفض العرض المقدم مؤخرًا من جالطة سراي لضم اللاعب المصري صاحب الـ 24 عامًا.

وقال "البيرق" في تصريحات خاصة لصحيفة "أكسام" التركية: "هل أننا في مفاوضات حالية من أجل شراء قطعة أرض بمنطقة فلوريا "وهي أحد أغلى المناطق بتركيا"؟.

وكانت وسائل الإعلام التركية، أكدت في وقت سابق على أن نادي جالطة سراي قدم عرضًا رسميًا لقاسم باشا، لأجل ضم تريزيجيه مقابل 5 ملايين يورو وانضمام لاعبان آخرين لصفوف قاسم باشا، إلا أن إدارة قاسم باشا رفضت هذا العرض المقدم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي قاسم باشا يرغب في الحصول على مبلغ 12 مليون يورو من وراء بيع تريزيجيه، خاصة وأن اللاعب على رأس اهتمامات كبرى الأندية وعلى رأسها ليون، ومارسيليا.