بث مباشر لمباراة مصر وتنزانيا استعدادًا لأمم أفريقيا

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة مصر وتنزانيا الودية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني، لأمم أفريقيا المقبلة، والتي ستنطلق 21 من الشهر الجاري وتنتهي 19 يوليو المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب، وتنقلها قناة أون سبورت، ويعلق عليها حاتم بطيشة.

تشكيل مصر أمام تنزانيا

وأعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تشكيل منتخبنا الوطني في مواجهة تنزانيا الودية، والتي ستقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن اشرف.

خط الوسط: طارق حامد، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، وليد سليمان، عمرو وردة.

خط الهجوم: أحمد علي.

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بينما جاء على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، جنش، باهر المحمدي، عمر جابر، علي غزال، محمد النني، محمد صلاح، مروان محسن، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد حسن كوكا.

أجيري يتحدث عن استبعاد صلاح

وفي المقابل، أكد المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، عدم مشاركة الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول خلال ودية الفراعنة أمام تنزانيا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية يوم 21 يونيو الجاري.

وقال أجيري، في تصريحات لصحيفة (ذا ناشيونال) الإماراتية: "صلاح لن يشارك بكل تأكيد أمام تنزانيا اليوم".

وتابع: "صلاح لاعب محترف، ويعرف التزاماته جيدًا، كما أنه متحمس للغاية من أجل اللعب، ولكنه في ذات الوقت قضى فترة إجازة بلغت ما يقرب من 7 أيام، لذا فإنه لن يلعب أمام تنزانيا".

وأكمل: "صلاح قد يشارك لبضعة دقائق خلال ودية غينيا في الشوط الثاني، لكن بكل تأكيد سيشارك صلاح في المباراة الأولى لنا في البطولة، وسيكون على أتم جاهزية للعب".

وقرر أجيري منح راحة لكل من محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب الأرسنال، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتنقلها قناتي تايم سبورت والنيل للرياضة، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، ويدير اللقاء تحكيميًا طاقم مصري.