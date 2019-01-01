عاجل بالفيديو| المحمدي يكسر حاجز الصمت ويحرز أول أهداف مصر أمام تنزانيا

نجح منتخب مصر في إحراز أول أهدافه في شباك تنزانيا خلال المباراة الودية، التي تجمع كلا المنتخبين، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية يوم 21 يونيو.

وأحرز هدف الفراعنة الأول أحمد المحمدي، في الدقيقة 65.

تشكيل مصر في المباراة المرتقبة

وأعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تشكيل منتخبنا الوطني في مواجهة تنزانيا الودية، والتي بدأت فعالياتها في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي ، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن اشرف.

خط الوسط: طارق حامد، نبيل دونجا، عبدالله السعيد، وليد سليمان، عمرو وردة.

خط الهجوم: أحمد علي.

بينما جاء على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، جنش، باهر المحمدي، عمر جابر، علي غزال، محمد النني، محمد صلاح، مروان محسن، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد حسن كوكا.

إيمانويل أمونيكي يعلن تشكيل منتخب تنزانيا أمام الفراعنة

أعلن إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن تشكيل منتخبه، لمواجهة منتخب مصر في المباراة الودية المقرر لها اليوم الخميس.

وجاء تشكيل منتخب تنزانيا كالتالي:

مانولا، حسن كيسي، جادل مايكل، أجريي موريس، يونداني، حميد ماو، سيمون مسوفا، فيصل سالوم، مبوانا ساماتا، جون بوكو، فريد موسى.

ويلعب منتخب مصر أمام تنزانيا في أول مبارياته الودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وستقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع.

وقرر أجيري منح راحة لكل من محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب الأرسنال، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتنقلها قناتي تايم سبورت والنيل للرياضة، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، ويدير اللقاء تحكيميًا طاقم مصري.

ويلعب منتخب مصر أمام تنزانيا في أول مبارياته الودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019.