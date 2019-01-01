30 دقيقة| محاولات مصر تتواصل على مرمى تنزانيا

مرت 30 دقيقة من مباراة مصر وتنزانيا الودية وتشير النتيجة للتعادل السلبي في اللقاء، الذي يجمع الفريقين استعدادًا لمنافسات أمم أفريقيا 2019.

وجاء أداء منتخب مصر، أفضل في الربع ساعة الأولى، حيث وصل في أكثر من مناسبة في بداية اللقاء عن طريق عمرو وردة من رأسية في الدقيقة 2، تلاها تسديدة لنفس اللاعب بعد 10 دقائق.

ومن جديد سيطر الفراعنة ووصلوا لمرمى تنزانيا لكن فشلوا في التسجيل، ورد منتخب تنزانيا مع الدقيقة 15، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 22، عرضية من أيمن أشرف على رأس عمرة وردة يلعبها برأسه، ولكن يتصدى لها حارس المرمى وتخرج لركنية.

وشهدت الدقيقة 25، مرور رائع من عبد الله السعيد، الذي مرر كرة لوليد سليمان، ويصوب كرة، ولكنها تصطدم بالدفاع.

تشكيل مصر لمباراة تنزانيا

وأعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تشكيل منتخبنا الوطني في مواجهة تنزانيا الودية، والتي ستقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي ، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن اشرف.

خط الوسط: طارق حامد، نبيل دونجا، عبدالله السعيد، وليد سليمان، عمرو وردة.

خط الهجوم: أحمد علي.

بينما جاء على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، جنش، باهر المحمدي، عمر جابر، علي غزال، محمد النني، محمد صلاح، مروان محسن، أحمد حجازي، محمود الونش، أحمد حسن كوكا.

وجاء تشكيل منتخب تنزانيا كالتالي:

مانولا، حسن كيسي، جادل مايكل، أجريي موريس، يونداني، حميد ماو، سيمون مسوفا، فيصل سالوم، مبوانا ساماتا، جون بوكو، فريد موسى.

ويلعب منتخب مصر أمام تنزانيا في أول مبارياته الودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019.