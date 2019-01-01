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منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام تنزانيا في الشوط الأول

09:53 م | الخميس 13 يونيو 2019
كتب: حسين غريب
منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام تنزانيا في الشوط الأول

منتخب مصر

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، من مباراة مصر وتنزانيا الودية في اللقاء، الذي يجمع الفريقين استعدادًا لمنافسات أمم أفريقيا 2019.

وجاء أداء منتخب مصر، أفضل في الربع ساعة الأولى، حيث وصل في أكثر من مناسبة في بداية اللقاء عن طريق عمرو وردة من رأسية في الدقيقة 2، تلاها تسديدة لنفس اللاعب بعد 10 دقائق.

ومن جديد سيطر الفراعنة ووصلوا لمرمى تنزانيا لكن فشلوا في التسجيل، ورد منتخب تنزانيا مع الدقيقة 15، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 22، عرضية من أيمن أشرف على رأس عمرة وردة يلعبها برأسه، ولكن يتصدى لها حارس المرمى وتخرج لركنية.

وشهدت الدقيقة 25، مرور رائع من عبد الله السعيد، الذي مرر كرة لوليد سليمان، ويصوب كرة، ولكنها تصطدم بالدفاع.

واصل منتخب مصر ضغطه وأهدر أحمد المحمدي فرصة خطيرة بالدقيقة الأخيرة اصطدمت بلاعب تنزانيا وتحولت لركنية بعد سلسلة من المحاولات التي فشل هجوم الفراعنة في تحويلها لأهداف.

محمد صلاح "بيشرب شاي" في ودية مصر وتنزانيا 

شهد لقاء مصر وتنزانيا الودي المقام على ملعب برج العرب تناول محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي كوبًا من "الشاي"، أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأكد المكسيكي، خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، قبل المباراة، عدم مشاركة الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول خلال ودية الفراعنة أمام تنزانيا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية يوم 21 يونيو الجاري.

وأعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تشكيل منتخبنا الوطني في مواجهة تنزانيا الودية، والتي ستقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بحضور 30 ألف مشجع.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي ، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن اشرف.

خط الوسط: طارق حامد، نبيل دونجا، عبدالله السعيد، وليد سليمان، عمرو وردة.

خط الهجوم: أحمد علي.

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