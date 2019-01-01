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عاجل| "تذكرتي" توقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع

10:11 م | الجمعة 14 يونيو 2019
كتب: الوطن
عاجل| "تذكرتي" توقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع

تطبيق تذكرتي - صورة أرشيفية

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أعلنت شركة "تذكرتي"، وقف خدمة التوصيل المنزلي لبطاقة المشجع، وتذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وذلك لضمان وصول التذاكر للمشجعين قبل موعد المبارة بوقت كافي، ويسري ذلك على التذاكر التي تم شرائها حتى 14 يونيو الجاري.

وأكدت تذكرتي، استمرار كافة خدمات الحجز من على موقعها، وتتم طباعة التذاكر، وبطاقات المشجعين في المراكز المخصصة لذلك، والمعلن عنها طوال أيام البطولة حتى المباراة النهائية.

وتتمنى شركة تذكرتي، لكل المشجعين الاستمتاع بالمباريات والتوفيق لمنتخبنا الوطني للحصول على لقب البطولة.

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