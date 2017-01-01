رياضيون يشيدون بزيارة السيسي للمنتخب: "دعم كبير.. وضربة معلم"

عبر عدة مناسبات، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المنتخب المصري، خاصة قبيل المباريات المهمة، لذلك وقبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في 21 يونيو الجاري، زار معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم خلال تدريبات اللاعبين باستاد الدفاع الجوي.

والتقى الرئيس، أعضاء المنتخب، حيث أعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لهم في البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وفقا لبيان من السفير بسام راضي، المتحدس الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وطالب الرئيس جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي شدد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا.

بينما توجه اللاعبون، خلال اللقاء، بالشكر والتقدير للرئيس لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الأفريقية، وعاهدوه على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة في قلوب ملايين المصريين.

زيارة الرئيس اليوم، تختلف كثيرا عن اللقاءات السابقة، حيث حرص خلالها على ارتداء الزي الرياضي، كما أهدى لاعبو المنتخب، للرئيس، قميصا تذكاريا، يحمل توقيعات أعضاء الفريق، فضلا عن أجواء السعادة والتشجيع التي شهدها اللقاء.

الناقد الرياضي محمود معروف، أشاد بتلك اللافتة المتميزة من السيسي، حيث اعتبرها بمثابة دفعة معنوية للمنتخب قبل تجربته الأخيرة مع غينيا غدا، استعدادا لأولى اللقاءات مع زيمبابوي الجمعة المقبل، قائلا "إنها أشبه بزيارة 100 مليون مصري للاعبي الفريق".

وأضاف معروف، لـ"الوطن"، أن الزيارة التي أجراها الرئيس صباح اليوم، ذات بُعد بالغ الأهمية، حيث أنه انتقل للمنتخب بالاستاد، ولم يلتقهم في قصر الاتحادية، فضلا عن حضوره بالزي الرياضي لتأكيد دعمه وتشجيعه الكامل لهم، وهو ما سينعكس على اللاعبين بالمباراة الودية غدا.

وأشار إلى أن البطولة الأـفريقية كان من المفترض أن تستضيفها الكاميرون، والتي اعتذرت قبل عدة أشهر منها، لتفوز بها مصر مطلع 2019 وتسارع بالاستعداد لها على قدم وساق، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق، إذ عززت الحكومة قطاعاتها كافة من أجله، خاصة الرئيس، من أجل أن يليق الحدث المنتظر بمكانة مصر.

الحصول على حق استضافة البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، لم يكن أمرا سهلا على الإطلاق، نظرا لقوة المنافس، وهو جنوب أفريقيا، لذلك كان الأمر أشبه بالانتصار السياسي، في رأي الناقد الرياضي علاء عزت، الذي أكد أن هذا الفوز كان بسبب جهود الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن زيارة اليوم، لم تكن بالأمر الجديد على السيسي، والذي يحرص على لقاء أعضاء المنتخبات الوطنية في مختلف الأحداث المهمة، منها قبل وبعد بطولة أفريقيا 2017، وكأس العالم 2018، موضحا أنها عادة اتبعها مختلف الزعماء المصريين والعرب أيضا.

وأكد عزت توقعه لتلك الزيارة مسبقا، كنوع من الدعم المستمر الذي يمنحه السيسي لمنتخب كرة القدم، مشيرا إلى أن الجديد به هو تخليه عن البدلة الرسمية، وارتدائه للملابس الرياضية، والتي تتضمن رسالة مهمة، أولها حبه للرياضة، وكونه فردا من الشعب والمنتخب، ما يجعلها تصل بطريقة أسرع وأفضل، وتنم عن نوع من التقارب مع اللاعبين أيضا.

وشاركه في الرأي أيضا، البرلماني والمهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي، مؤكدا أن الزيارة تعتبر بمثابة دفعه قوية ومصدرا للطاقة الإيجابية الكبيرة للاعبين، فضلا عن تأكيد اهتمام الرئيس بكل حدث رياضي لإعلاء قيمة البلاد.

"الزيارة ذات أبعاد سياحية واقتصادية وسياسية من كل النواحي أيضا" وفقا لـ"عامر"، لذلك وصفها بـ"ضربة معلم"، كونها تتضمن عدة جوانب، مشيدا بارتداء السيسي للملابس الرياضية والتي تظهر صراحة رغبته في تأكيد دعمه ومشاركته لهم بالفترة المقبلة، وتمنيه الكبير الفوز لهم، وهو ما يعتبر أمرا جيدا للغاية، في رأيه.