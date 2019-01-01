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رسميا.. عبد الحميد بسيوني مدربا عاما للزمالك خلفا لنبيل محمود

07:23 م | السبت 15 يونيو 2019
كتب: محمود فؤاد
رسميا.. عبد الحميد بسيوني مدربا عاما للزمالك خلفا لنبيل محمود

عبد الحميد بسيوني

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قرر رئيس نادي الزمالك تولي عبد الحميد بسيوني منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بدلا من نبيل محمود.

وكان عبد الحميد بسيوني يتولى منصب رئيس قطاع البراعم داخل النادي قبل أن ينضم رسميا للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال.

رئيس الزمالك يكشف تفاصيل الاستاد والقناة الفضائية

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه تم الاتفاق مع مسئولي إعلام المصريين بشأن تدشين قناة الزمالك الجديدة وتم الاتفاق على كافة التفاصيل والاستوديو المخصص للقناة وغيرها.

وأضاف: "بشأن الفرع الجديد للنادي والاستاد فقد بدأ العمل فيهما وسيتم الكشف عن آخر التطورات الفترة القادمة".

وشدد رئيس الزمالك على أن أسعار العضوية بالنادي سيتم تحديد قيمة جديدة لها الفترة القادمة وقرر مجلس الإدارة منح مهلة حتى الخميس القادم بالأسعار القديمة .

وشدد رئيس الزمالك على هامش المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر النادي بأن الفريق يمتلك لاعبين على أفضل مستوى، من المعارين و من المتواجودين داخل الفريق في نفس مركزه، وهو لاعب موهوب ولكننا لم نفاوضه.

وأضاف: "خالد جلال المدير الفني الجديد لم يقدم تقريره الخاص بشأن الراحلين أو الصفقات الجديدة حتى الآن، مطالبا الجميع بالهدوء والحفاظ على استقرار الفريق ومديره الفني خالد جلال الذي نجح من قبل في الفوز على الأهلي وأحرز بطولة كأس مصر".

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