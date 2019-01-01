تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا.. ومحمد صلاح يشارك

يلتقي منتخب مصر أمام غينيا اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات النهائية لأحفاد الفراعنة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية في النسخة المقبلة، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وحقق المنتخب فوزًا على تنزانيا بهدف دون رد، بالمباراة الودية الأولى، التي جمعتهما، يوم الخميس الماضي.

وأحرز هدف الفراعنة الوحيد، اللاعب أحمد المحمدي، المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يخوض المنتخب ودية غينيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أحمد المحمدي.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبدالله السعيد، ومحمود تريزيجه، ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مروان محسن.

مدرب مصر يتحدث عن الاستعدادات للبطولة

ورفض خوسيه أنجيل تيتو، المدرب العام للمنتخب الوطني، اعتبار الفوز وديا على تنزانيا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما، بأنه انتقاص من القدرة الهجومية لمنتخب مصر، مشيرا إلى أن ما حدث أمر طبيعي ومتوقع في هذه المرحلة من الإعداد، خاصة وأنه لم يمض على تجمع الفريق أكثر من أسبوع واحد، وهناك بعض العناصر المرهقة مع نهاية موسم طويل، مؤكدا أنه يعمل على إعادة تأهيلهم بالشكل الذي يتوافق مع بطولة كبيرة، والوصول بهم إلى قمة المستوى.

وأضاف تيتو، في تصريحات صحفية، أن الجهاز الفني لديه خطة محسوبة للارتقاء بدنيا وذهنيا وتكتيكيا بالفريق، يأمل أن تبلغ قمتها مع المراحل النهائية للبطولة، مؤكدا إنجاز نحو 80% منها حتى الآن.

وقال، إن المتبقي أمامنا الآن هو العمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل في الـ30 مترا الأخيرة، وأن يحافظ الفريق على مستواه البدني بعد الدقيقة 70 من عمر المباراة، وهو ما أشارت إليه تجربة الأمس كما كنا نتوقع.