بالصور| لاعبو المنتخب والجهاز الفني يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح الـ 27

احتفل المنتخب الوطني مساء أمس السبت، بعيد ميلاد هداف فريق ليفربول وقائد منتخب مصر الأول، محمد صلاح، بمشاركة جميع لاعبو الفراعنة والجهاز الفني.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، صور عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أثناء الإحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح الـ 27، وعلق الحساب على التغريده قائلًا: "احتفل المنتخب الوطني مساء اليوم بعيد ميلاد نجم مصر محمد صلاح الذي صادف اليوم ، حيث شاركه زملاؤه وأعضاء الجهاز الفني في إطفاء الشموع التي أضاءت "تورتة" خاصة بهذه المناسبة".

الفرعون المصري يشكر الجميع في عيد ميلاده الـ 27

حرص محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، على توجيه رسالة للجميع بعد الاحتفال بعد ميلاده أمس.

ونشر "صلاح" صورة لاحتفال لاعبي المنتخب بعيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أود أن أقول شكراً لكل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد".

في عيد ميلاده الـ 27.. ماذا قال نجوم العالم عن صلاح ؟

يحتفل النجم العالمى، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده السابع والعشرين، اليوم السبت، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى السابع من يوليو المقبل.

ويعيش محمد صلاح أزهى فترات حياته الكروية بعدما توج مع نادي ليفربول بلقب دوري ابطال اوروبا هذا الموسم بعدما سجل هدفاً في الفوز الذي تحقق على توتنهام بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".

ويستعرض "الوطن سبورت" أبرز ما قاله نجوم كرة القدم عن محمد صلاح:

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول: لاعب عظيم ولا يمكن لأحد التشكيك فى قدراته، ووصوله لقمة التاريخ مع ليفربول بمسابقة دورى أبطال أوروبا إنجاز مذهل يليق به كلاعب كبير.

لويس فيجو: لاعب ممتاز ويستحق ما ناله من ألقاب فردية وأتمنى له التوفيق بالمستقبل وأدعوه للتمتع بالمشاركة فى كأس العالم مع منتخب مصر ومساعدة بلاده بتقديم أداء جيد فى البطول

جوزيه مورينيو: تطور بشكل جيد ومختلف خلال فترة لعبه فى إيطاليا، وأصبح أكثر نضجاً وثقة وتطوراً بدنياً، هناك فترة تأقلم يحتاجها العديد من اللاعبين، بعضهم يستمر مع النادى والبعض الآخر يرحل ويفضل الانتقال لنادٍ آخر سواء على سبيل الإعارة أو البيع.