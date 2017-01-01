أحمد حمودي يطلب فسخ عقده مع الأهلي

طلب أحمد حمودي جناح فريق الأهلي، الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن تجديد حمودي رغبته فى الرحيل مجانا، موضحا بأن اللاعب يريد فسخ عقده والرحيل عن الأهلي، حيث ينتظر ان يعقد اللاعب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الفترة المقبلة لإنهاء الأمور بالتراضي.

حمودي يطلب الاستغناء الخاص به من الأهلي

وأكد المصدر أن حمودي يريد الحصول على الاستغناء الخاص به والانتقال لأي نادي دون تدخل إدارة الأهلي والتى ترغب فى الحصول على مقابل مالي كم من جراء بيع عقده.

كان حمودي قد انضم للاهلي في يناير 2017 قادما من الباطن السعودي في صفقة كلفت خزينة النادي مبلغ 150 ألف دولار.

وائل جمعة يرفض العمل بالأهلي

وعلى جانب أخر، كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن وائل جمعة مدافع الفريق الأول المعتزل، ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" حاليًا، رفض العمل في لجنة التخطيط لكرة القدم، المشكلة بقرار من رئيس النادي محمود الخطيب، وفي عضويتها طه إسماعيل زكريا ناصف وخالد بيبو.

وأصدر محمود الخطيب، قرارا مايو الماضي، بتشكيل لجنة تخطيط كرة القدم، ومهمتها إعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على جميع مستويات القطاع، ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.