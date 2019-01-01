أزمة جديدة بين خالد جلال ورئيس الزمالك

علم الوطن سبورت ان الساعات القليلة الماضية شهدت أزمة حادة بين خالد جلال المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ورئيس القلعة البيضاء بسبب نبيل محمود "رامبو" المدرب العام السابق للفريق.

جلال غاضب من تصرفات رئيس الزمالك

وشدد مصدر داخل نادي الزمالك خلال تصريحاته الخاصة للوطن سبورت على أن جلال غاضب بسبب الاطاحة بنبيل محمود ورافض للقرار بشدة إلا أن رئيس الزمالك اتخذ القرار دون الرجوع له.

وأشار المصدر إلى أن خالد جلال أبلغ أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بذلك وأنه مندهش مما يحدث وانه حزين بالفعل مهددا بالرحيل عن الفريق.

وكان نبيل محمود رحل عن الجهاز الفني لنادي الزمالك مؤخرًا، حيث رفضت إدارة النادي الإطاحة به خارج النادي نهائيًا، تقديرًا لجهوده.

ويعتبر موقف رحيل "رامبو" وتعيين بسيوني ليس الأول الذي يدلل على سيطرة رئيس الزمالك على قرارات خالد جلال، المدير الفني، إذ شكل خلاف الرئيس والمدرب السابق جروس، محاولة فرض رأيه في اختيارات اللاعبين والتقليل من خطة وتشكيلة السويسري، مع شواهد برزت يستعرضها "الوطن سبورت".

وكان الوطن سبورت علم بعد رحيل رامبو، بأن قرار التعديل الأخير في الجهاز الفني بفرمان من رئيس الزمالك، الذي طلب الإطاحة بنبيل محمود، المعروف بـ"رامبو"، وتعيين بسيوني بدلا منه، لثقته الكبيرة في الأخير، ما يوحي بسيطرة رئيس قلعة ميت عقبة على قرارات المدير الفني الجديد للفريق الأبيض خالد جلال، كما تردد في الأخبار المتعلقة بقرار تعيينه.

وكلف رئيس نادي الزمالك خالد جلال لإدارة أمور الفريق فنيًا عقب رحيل السويسري كريستيان جروس عقب مباراة الإنتاج الحربي، وتكليف خالد جلال بمهامه، أعلن المدير الفني الجديد تشكيل جهازه المعاون بمحض إرادته ودون تدخل من رئيس النادي، وشمل نبيل محمود مدربا عاما، تامر عبد الحميد وأمير عزمي مجاهد مدربين مساعدين، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى، خاض مباراة وحيدة أمام حرس الحدود في مسابقة الدوري، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل إعلان رحيل نبيل محمود وتولي عبد الحميد بسيوني المهمة بدلا منه.