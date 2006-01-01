بالفيديو.. محمد صلاح يشارك بدلًا من وليد سليمان في ودية غينيا

قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري نزول محمد صلاح بدلًا من وليد سليمان في الدقيقة 62 من عمر مباراة المنتخب وغينيا الودية المقامة على ملعب برج العرب استعدادًا لمنافسات أمم أفريقيا والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل حتى 19 من شهر يوليو المقبل.

ونجح مروان محسن مهاجم المنتخب المصري في العودة مجددًا للتهديف مع المنتخب الوطني بعدما زار شباك المنتخب الغيني في الدقيقة 12 من عمر المباراة، في المواجهة المقامة بين المنتخبين على ملعب برج العرب استعدادًا لخوض منافسات أمم أفريقيا والتي من المقرر إنطلاقها يوم الجمعة المقبل بمباراة مصر وزيمبابوي على ستاد القاهرة.

المنتخب المصري يأمل في حصد البطولة الثامنة

ويأمل المنتخب الوطني في حصد البطولة الثامنة والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى، بعد حصوله على أخر بطولة عام 2010 والتي أقيمت بالجابون،ونجح المنتخب الوطني في الفوز على منتخب غانا حينها بهدف محمد ناجي "جدو" في الدقائق الأخيرة من المباراة، ووصل المنتخب الوطني لنهائي البطولة الماضية والتي أقيمت بالجابون، وإصطدم حينها بالمنتخب الكاميروني وخسر بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل فينيست أبوبكر هدف قاتل للكاميرون في الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليحرم المنتخب الوطني من حصد البطولة الثامنة من بطولات أمم أفريقيا.

ووقع الإختيار على مصر لتنظيم بطولة أفريقيا للمرة الثانية في 13عامًا، حيث إستضافت بطولة 2006 ونجحت في حصدها بعد الفوز على المنتخب الإيفواري بركلات الترجيح، حيث سجل أبوتريكة الركلة الأخيرة للمنتخب الوطني ليقود المنتخب المصري لحصد البطولة السادسة في تاريخه.

وتعتبر جميع الاستادات على استعداد تام لاستقبال مباريات البطولة، وبالتحديد ستاد القاهرة الذي يعود للحياة مجددًا بعد تطوير كبير ورائع من قبل المسؤولين على تجهيز ستادات البطولة.