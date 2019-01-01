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عاجل بالفيديو| عمر جابر يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى غينيا

10:48 م | الأحد 16 يونيو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل بالفيديو| عمر جابر يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى غينيا

عمر جابر

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سجل المنتخب المصري الهدف الثالث في مرمى المنتخب الغيني في الدقيقة 86 عن طريق عمر جابر ، في المباراة التي تجمع المنتخبين وديًَا استعدادًا لأمم أفريقيا والتي ستنطلق يوم 21 من الشهر الجاري حتى 19 من الشهر المقبل.

ونجح مروان محسن مهاجم المنتخب المصري في العودة مجددًا للتهديف مع المنتخب الوطني بعدما زار شباك المنتخب الغيني في الدقيقة 12 من عمر المباراة، في المواجهة المقامة بين المنتخبين على ملعب برج العرب قبل أن يسجل أحمد علي الهدف الثاني للمنتخب الوطني في الدقيقة 78، استعدادًا لخوض منافسات أمم أفريقيا والتي من المقرر إنطلاقها يوم الجمعة المقبل بمباراة مصر وزيمبابوي على ستاد القاهرة.

    

ولم تشهد مدرجات برج العرب الحضور المعتاد من قبل الجماهير المصرية، حيث شهدت جماهير قليلة من أجل مؤازرة الفراعنة في مباراة غينيا الودية والتي تجمع المنتخبين في البروفة الأخيرة قبل بدء منافسات أمم أفريقيا والتي تنطلق يوم الجمعة المقبلة، على أن تنتهي يوم 19 يوليو المقبل.

منتخب مصر يحلم بحصد النجمة الثامنة لبطولات أفريقيا

وشهد لقاء مصر وتنزانيا الماضي والذي أقيم على ملعب برج العرب غياب محمد صلاح ومحمد النني، ويأمل المنتخب الوطني في حصد البطولة الثامنة والعودة لمنصات التتويج مرة أخرى، بعد حصوله على آخر بطولة عام 2010، والتي أقيمت بالجابون، ونجح المنتخب الوطني في الفوز على منتخب غانا حينها بهدف محمد ناجي "جدو" في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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