الأهلي يحسم موقفه من رحيل أزارو ومهاجم زامبي يقترب من التوقيع

يترقب مسؤولو النادي الأهلي وصول عرضا للمغربي وليد أزارو خلال الفترة المقبلة من أجل الاستغناء عن اللاعب، بعد الموافقة على رحيله.

ورحب مسؤلو الأهلي برحيل أزارو حال تلقيه عرضا رسميا مناسبا من الناحية المادية، فيما لا تزال العروض التي وصلته على مدار الفترة الماضية شفهية.

ويتطلع الأهلي لضم مهاجم جديد بديلا لأزارو بعدما دخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب أفريقي في الفترة الأخيرة فيما لا تزال الأمور تنتظر الحسم، خاصة وأن المغربي يرغب في الرحيل أيضا.

تشونجا الأقرب لتعويض أزارو في الأهلي

ودخل الأهلي في مفاوضات مع الزامبى جاستن تشونجا، مهاجم أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، من أجل التعاقد معه فى موسم الانتقالات الصيفى.

وعلم الوطن سبورت، من مصدر بالأهلى عن مراقبة إدارة التعاقدات لمهاجم أورلاندو خلال الفترة الماضية وأبدت إعجابها بقدراته التهديفية والبدنية، فضلاً عن تمتعه بمهارات عالية، فى اللعب على الأرض أو الألعاب الهوائية.

وفتح مسئولو الأهلى خطاً من المفاوضات مع «تشونجا» بعد عرضه على إدارة النادى من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وهو ما لاقى قبولاً كبيراً، خاصة أن مهاجم أورلاندو، كان هدفاً للأهلى فى موسم الانتقالات الماضى وكان أحد اللاعبين الذين كانت تراقبهم إدارة التعاقدات السابقة بالنادى.

من ناحية أخرى كشف والد طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، والذي أدى بصورة جيدة في الموسم الحالي، عن موقف نجله من الانتقال للأهلي، موضحًا وجود عرض رسمي من النادي الأهلى تقدم به إلى المقاولون العرب، لضم نجله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن اللاعب يفضل الانتقال أولا لأوروبا ثم بعد ذلك سيتم دراسة عرض الأهلي حال فشل في تحقيق الاحتراف الأوروبي.

وأكد والد طاهر أن المقاولون لم يوافق بصفة نهائية حتى الآن على انتقال طاهر إلى الأهلى لأنه الأمر في قيد الدراسة خاصة وأن الأولوية للرحيل الأوروبي حيث يحلم طاهر لتكرار إنجاز محمد صلاح والنني.