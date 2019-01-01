أحمد ناجي: "الروح العالية بين اللاعبين في المعسكر تبشر بالخير"

استبعد الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب استاد القاهرة الدولي قبل بداية بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والمقرر انطلاقها يوم 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال ناجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إنه لا يتوقع السماح للمنتخب بالتدريب على استاد القاهرة بسبب التجهيزات لحفل الافتتاح، حيث تنطلق البطولة بالمباراة الأولى التي تشهد مواجهة مصر وزيمبابوي الجمعة المقبلة على ملعب الاستاد.

وأوضح مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن مشاركة حراس مرمى المنتخب الوطني في المباريات الودية لا تمثل أي شيء.

وأضاف ناجي: "مشاركة جنش وأحمد الشناوي في مباراة تنزانيا ومحمد الشناوي أمام غينيا لا تعني أي شيء ولا تعطي مؤشرا على أي شيء".

وأشار مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، إلى أن محمد أبو جبل، حارس سموحة، مستمر مع المنتخب حتى قبل انطلاق البطولة، لافتا إلى ان الروح العالية بين اللاعبين في المعسكر تبشر بالخير، حيث إن الجميع يرغب في المنافسة.

اللجنة المنظمة تُحدد مدة حفل الإفتتاح

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أن مدة حفل الافتتاح ستكون 14 دقيقة فقط، تبدأ في الثامنة مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساءً.

وتضم المجموعة الأولى في "كان 2019" التي ستلعب على استاد القاهرة الدولي، المنتخب المصري المستضيف للبطولة، بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

ويلتقى المنتخب الأوغندي نظيره الكونغولي في الجولة الأولى من مباريات البطولة الأفريقية في الرابعة والنصف عصر على استاد القاهرة الدولي.

وتلعب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، مقسمين على 6 مجموعات يلعبون في 6 ملاعب وهي القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

وكان "كاف" قد استقر اختيار 7 سفراء لكأس الأمم الأفريقية هم المصري محمود الخطيب، والجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، وزميله الإيفواري دروجبا، والسنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري نوانكو كانو.