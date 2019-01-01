المحمدي: صلاح قوة للمنتخب وسعداء بوجوده معنا

كشف أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، أنه وزملاءه بالفريق يعدون المصريين بالتتويج ببطولة أمم افريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

وتابع المحمدي في بطولة أمم افريقيا جاهزون للبطولة وجاهزين لضربة البداية أمام زيمبابوي ونمتلك لاعبين كبار والبطولة على ملعبنا ووسط جماهيرنا ولابد من تحقيق الفوز والجميع جاهز ويلعب على ذلك.

أضاف المحمدي: "الجماهير لن تكون ضغط سلبي علينا وسيكونو مصدر قوة لنا وسعداء باللعب على ستاد القاهرة أفضل استادات مصر وأفريقيا وكان مصدر قوة للمتتخب في البطولات السابقة وتحديدا بطولة 2006".

وتابع: "مجموعة مصر متوازنه للغاية وليست سهلة كما يتردد ونتمني ان تكون البداية موفقة نتيجة واداء وتكون رسالة قوية لباقي المنتخبات".

تطرق المحمدي للحديث عن محمد صلاح بأنه لاعب كبير ومن افضل 3 لاعبين في العالم وهذا يمثل قوة للفراعنة وانهم سعداء بالتواجد في المنتخب وهو لاعب مميز.

ومن المقرر أن تنطلق أول مباريات البطولة الأفريقية الكبيرة بمواجهة الافتتاح بين المنتخبين المصري، والزيمبابوي على ملعب ستاد القاهرة، وذلك في تمام العاشرة مساءًا، يوم الجمعة المقبلة 21 يونيو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة، وفي ذات المجموعة يواجه المنتخب الكونغولي نظيره الأوغندي، يوم السبت 22 يونيو، في تمام الرابعة والنصف على ستاد القاهرة أيضًا.

تشكيل مصر المتوقع أمام زيمبابوي

ومن المتوقع، أن يخوض الفراعنة لقاء افتتاح البطولة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مروان محسن.