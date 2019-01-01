"أكد احترامه لجمهور الأهلي".. تعرف على تفاصيل التحقيقات مع ميدو

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل التحقيقات التي أجراها مع أحمد حسام "ميدو"، بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والمنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق، بصحبة محاميه، مؤكدا مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته.

ولفت المجلس، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن "ميدو" نفى علاقته بالصفحة، وأكد في التحقيقات اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيس بوك، والتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، وأوضح أن حساباته الموثقة فقط على موقعي "تويتر" و"إنستجرام"، ولا يملك أي حسابات أو صفحات على موقع "فيس بوك".

ميدو يؤكد احترامه جماهير مصر والأهلي

وتابع بيان الأعلى للإعلام، أن "ميدو" قال إن الصفحة لشخص يقيم بإحدى الدول الخارجية، كما أكد أنه يقدر ويحترم جماهير النادي الأهلي والرياضة المصرية بصفة عامة.

وأكد المجلس، أنه جاري استكمال التحقيقات والتأكد من نسبة الصفحة المذكورة إلى اللاعب السابق من عدمه، وأهاب بالشخصيات العامة والمواطنين بسرعة إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حسابات أو صفحات مزيفة منسوبة إليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يقع أي منهم تحت طائلة القانون.

وكلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد فتح تحقيقامع أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، والمدير الفني لنادي مصر المقاصة، فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتي من شأنها إثارة الفتنة والحض على الكراهية بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

شارك في التحقيق، جمال شوقي وصالح الصالحي من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، والمستشار أحمد عبد العزيز المستشار القانوني للمجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، واصطحب أحمد حسام ميدو المحامي الخاص به خلال التحقيق.