كان 2019| اللجنة الطبية تعلن توقف كل المباريات مرتين لارتفاع درجات الحرارة

أصدرت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بيانًا رسميًا حول ارتفاع درجات الحرارة، خاصة وأن النسخة الحالية تقام لأول مرة في فصل الصيف، وستشهد البطولة توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق فى كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وأكدت اللجنة الطبية، أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية في الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة، التي ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحًا للاعبي الفريقين والحكام من تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.

تجهيزات خاصة في حالات الطوارئ بأمم أفريقيا

واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك تجهيزات خاصة لأى حالة طوارئ فى إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الدكتور محمد سلطان.

ووجه أنتوني بافو، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الشكر للحكومة المصرية على دعمها الرائع، لخروج بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل في أبهى صورة، مضيفا أن كأس أمم أفريقيا مصر 2019 ستكون الأفضل في تاريخ البطولة، بشرط أن يعمل الجميع حتى نهاية البطولة دون كلل.

وقال بافو: أشكر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مصر تملك بنية رائعة تحتية ممتازة كأس أمم أفريقيا تغيرت في الوقت الحالي عن النسخ السابقة، كل فريق يتدرب في ملعب خاص به وتتوفر له إقامة مميزة.

وأضاف: لقد عشت من قبل عدة نسخ من كأس أمم أفريقيا، ولم تكن بها كافة التسهيلات والتجهيزات كما سترونها في مصر 2019.

وأضاف: البطولة كانت في الكاميرون لكن حدثت بعض المشاكل وتم سحب التنظيم منها لتتقدم مصر وتفوز بالتنظيم بسبب بنيتها التحتية المميزة.

وواصل تصريحاته قائلا: البطولة تم تغيير موعدها من يناير وفبراير إلى يونيو وهذا لصالحها، انظروا لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاثة لاعبين أفارقة يتصدرون ترتيب الهدافين، ولو كانت البطولة في موعدها السابق كنا سنحرم من المواهب الأفريقية التي تملأ الدوريات الأوروبية، لكن اللعب في الوقت الجديد يمنحنا متعة أكبر بتواجد هؤلاء النجوم الكبار.