الأعلى للإعلام: التحقيق ضد أي خروقات بحقوق الملكية الفكرية للقنوات الخاصة بـ"كان 2019"

يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الجهود والاستعدادات التي تقوم بها كافة الهيئات الإعلامية استعدادا لبدء بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

وقال المجلس في بيان له اليوم الأربعاء: "يثمن المجلس كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد والتي تسعى إلى إعلاء مكانة مصر وتأكيد ريادتها للقارة الأفريقية ويهيب المجلس بالجميع على ضرورة مراعاة أهمية البطولة وضرورة خروجها بالمشهد الرائع الذى يتناسب مع ما تحقق من انجازات ملموسة على كافة الاصعدة وكان المجلس قد تلقى طلب من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت وأون سبورت" والتي طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية في هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.

وشدد المجلس على ضرورة التزام كافة القنوات بحقوق الملكية الفكرية للقنوات التي تقوم بتغطية الدورة، وأكد المجلس على أنه سيقوم بالتحقيق في أي خروقات تخص هذا الشأن.

وناشد المجلس جميع النقاد و المحللين ومقدمي البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة مصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، ومن ثم ينعكس ايجابيا على صورة مصر على كافة الأصعدة.

منتخب مصر يفتتح البطولة أمام زيمبابوي يوم الجمعة

ويلعب مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبات الكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، مقسمة على 6 مجموعات، لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

يذكر أن هذه المرة الخامس تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت البطولة أيضًا.