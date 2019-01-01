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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زبمبابوي| تفوق الأهلي على الزمالك والسعيد ممثل بيراميدز

07:41 م | الأربعاء 19 يونيو 2019
كتب: علي سمير
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زبمبابوي| تفوق الأهلي على الزمالك والسعيد ممثل بيراميدز

المنتخب الوطني

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ظهرت خلال الساعات بشكل كبير ملامح التشكيل المتوقع للمنتخب الوطني الأول، في مباراته أمام زيمبابوي، في المباراة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ32، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وخاض المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافير أجيري، مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض غمار البطولة الأفريقية، حيث فاز في الأولى بهدف نظيف، سجله أحمد المحمدي، وفاز في المباراة بثلاثية مقابل هدف، سجلهما مروان محسن ومحمد صلاح وعمر جابر، وشهدت المباراتين عدة تشكيلات للمنتخب الوطني ومشاركة معظم قائمة المنتخب الوطني في المباراتين.

ووفقًا للمؤشرات الأولية التي خرجت عقب المباراتين والترشحيات التي خرجت بالتشكيل المتوقع، بالنظر لمستوى بعض اللاعبين خلال المباراتين الوديتين، أظهرت تفوق واضح للأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثة لاعبين للأحمرهم، محمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن، مقابل لاعبين فقط للزمالك وهم، طارق حامد ومحمود علاء، في الوقت الذي أنقذ عبد الله السعيد ماء الوجه لبيراميدز بالظهور أيضا ضمن قائمة التشكيل المتوقع.

مروان محسن يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي

وجاء التشكيل المتوقع للفراعنة وفقًا للمؤشرات الأولية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي).

خط الدفاع: أيمن أشرف (الأهلي) وأحمد حجازي (وست بروميتش) ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي).

خط الوسط: محمد النني (الأرسنال) وطارق حامد (الزمالك) ومحمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) وعبد الله السعيد (بيراميدز).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومروان محسن (الأهلي).

وينتظر أن يحسم الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي أجيري، التشكيل النهائي للفريق عقب تدريب الفريق غدا الخميس الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء الجمعة، في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب الوطني شملت خمسة لاعبين من بيراميدز هم: عبد الله السعيد، عمر جابر، أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد "دونجا"، متفوقا على الأهلي تم اختيار 4 لاعبين فقط هم، وليد سليمان، مروان محسن، أيمن أشرف، محمد الشناوي، كما تم ضم 4 لاعبين أيضا من الزمالك هم، طارق حامد، محمود حمدي "الونش"، محمود عبد الرحيم "جنش"، محمود علاء.

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