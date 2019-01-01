رسميًا| مد فترة القيد الإفريقي ليوم 31 يوليو.. وأبو ريدة معلقًا: الحمد لله

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، رسميًا عن مد فترة القيد الأفريقي، في الدوري المصري، بعد فترة كبيرة من إثارة الجدل حول هذا الأمر، خلال الآونة الأخيرة.

وقال شوبير، في برنامد سوبر تايم، عبر قناة تايم سبورت: "رسميًا مد فترة القيد الأفريقي، في جمهورية مصر العربية فقط، حتى يوم 31 يوليو المقبل".

تعليق هاني أبو ريدة على مد فترة القيد

وفي نفس السياق، علق هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، علىمد فترة القيد قائلًا: " ده كان مطلب النادي الأهلي وده مطلب شرعي، وكل الأندية هتستفيد فيها".

وتابع: "كل واحد ياخد راحته، وده لظروف البطولة والحمد لله اننا قدرنا ناخد الموقف ده".

قرار مريح لاتحاد الكرة المصري

وفي سياق متصل، كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد أعلن بشكل نهائي على ترشيح ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت"، عن أن الاتحاد سيخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، خلال الأيام المقبلة بمشاركة الفرقين فى البطولة ليتم إنهاء هذه الأزمة.

وشهد الموسم الحالي لكرة القدم أزمات عديدة بسبب اعتراض الأندية على تأجيل المباريات، إلا أن مجلس الجبلاية رد على تلك الانتقادات بأن هذا الموسم استثنائي.

ومن المنتظر أن تنتهي مسابقة الدوري العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.

وكانت فرص نادي الزمالك تقلصت نسبيًا في الفوز بمسابقة الدوري الممتاز بعد التعادل أمام فريق حرس الحدود بهدف لمثله، في أخر مباراة قبل توقف الدوري، نظرا لأن هذا التعادل رفع رصيد الزمالك عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما ضمن حرس الحدود البقاء في دوري الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده لـ 38 نقطة.

وبذلك تصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 74 نقطة، فيما يأتي بيراميدز وصيفًا في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، والزمالك ثالثًا برصيد 68 نقطة.