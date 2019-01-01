سكاي الإيطالية: "صلاح" و"تريزيجيه" القوة الضاربة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا

أشادت شبكة "سكاي" إيطاليا، بمستوى الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي والفراعنة، ووصفوهم بـ"مصدر قوة" المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر من الفترة 21 من الشهر الجاري حتي 19 يوليو.

وأكدت الشبكة في تقرير عرضته عن الثنائي"سوف يضىء العديد من النجوم سماء مصر خلال فعاليات بطولة كأس الامم الأفريقية بداية من الملك المصرى محمد صلاح الفائز مع ليفربول الإنجليزى بلقب دورى أبطال أوروبا".

ويشارك منتخب مصر فى المجموعة الأولى، بجانب منتخبات زيمبابوى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وأشارت:"قوة منتخب مصر لن تكون منحصرة فى مهاجم روما الإيطالى السابق، لكن هناك محمود تريزيجيه الذى نجح لفت الأنظار فى الموسم المنقضى بعدما سجل 9 أهداف وصنع مثلها مع قاسم باشا بمسابقة الدورى التركى".

وتشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ32 لأول مرة في تاريخها مشاركة 24 منتخباً، مقسمين على 6 مجموعات، يلعبون في 6 ملاعب مصرية وهي: القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

ويواجه المنتخب الأوغندي نظيره الكونغولي في الجولة الأولى من مباريات البطولة الأفريقية، السبت في الرابعة والنصف عصر على استاد القاهرة الدولي.

دار الإفتاء تدعو المصريين للالتفاف حول المنتخب.. وإظهار صورة مصر الحضارية

دعت دار الإفتاء المصرية جميع المصريين وجماهيركرة القدم المصري، بمختلف بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم إلى التكاتف والالتفاف حول المنتخب االوطني بطريقة أخلاقية حضارية تتناسب مع مصر.

ونشرت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لـ"تميمة" كأس الأمم الأفريقية وهي الملك توت عنخ آمون، مرتديا زيًا فرعونيًا، وقامت بعمل "تاج" للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.