إيتو للوطن سبورت: الكاميرون الأقرب للتتويج.. ومحمد صلاح إضافة كبيرة للدوري الإسباني

أكد أسطورة المنتخب الكاميروني الأسبق صامويل إيتو، في تصريحات خاصة للوطن سبورت أن منتخب بلاده الأقرب للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والمقرر إقامتها على الأراضي المصرية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو.

وقال إيتو في تصريحات خاصة للوطن سبورت: بالتأكيد المنتخب الكاميروني هو الأقرب لحصد كان 2019، خصوصًا وأنه حامل لقب تلك البطولة القارية الكبيرة.

وواصل نجم الكاميرون حديثه، مؤكدًا: منتخبنا يملك في هذه البطولة كتيبة من أقوى اللاعبين وأهم شيء المساندة من جماهير الكاميرون.

وأكمل: انتقال صلاح لبطولة الدوري الإسباني سيكون إضافة كبيرة لليجا، وله أيضًا، فهناك يمكنه أن يصنع المزيد من الإنجازات وحصد الألقاب الجماعية والفردية، ويمكننى القول أنه سيكون فى مكان آخر غير الذي يوجد فيه الآن.

وتابع أسطورة الكاميرون: مصر لها مكانه رفيعة في قلبي لذا أكون ممتنًا لكل لحظة أتواجد فيها فوق أرض الحضارات، وأؤكد أن البطولة ستكون ذات طابع خاص هذه المرة لأن القاهرة استعدت جيدًا لها.

واختتم إيتو حديثة، قائلًَا: أتمنى أن تكون الدوريات في أفريقيا مثل الدوري الإسباني، وتجربة وجود ٢٤ منتخبًا في البطولة يعطيها قوة كبيرة، وهناك منتخبات تشارك لأول مرة في تاريخها.

إيتو بالقاهرة للمشاركة في حفل افتتاح "كان 2019"

واستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، صامويل إيتو نجم الكاميرون العالمي، للمشاركة في حفل افتتاح البطولة الأفريقية الذي تستضيفه مصر، كونه أحد أساطير الكرة الأفريقية.

وكان في استقبال النجم الكاميروني العالمي، فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من برشلونة، فريقًا من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات وصوله.

وتحرص وزارة الطيران، والشركات التابعة لها على الاهتمام بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة في البطولة من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كل الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر.

ويشهد مطار القاهرة، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يصل المشجعون الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.