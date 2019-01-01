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لاعبو منتخب مصر يتفقدون ملعب استاد القاهرة قبل مواجهة زيمبابوي

09:39 م | الخميس 20 يونيو 2019
كتب: إبراهيم منصور
لاعبو منتخب مصر يتفقدون ملعب استاد القاهرة قبل مواجهة زيمبابوي

منتخب مصر

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تفقد لاعبو المنتخب الوطنى أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي قبل التوجه، إلى ملعب الدفاع الجوي، لخوض التدريب الرئيسي لمباراة زيمبابوي، في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، والمقرر لها العاشرة مساء غدًا الجمعة.

وتنطلق غدًا الجمعة، منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليه.

"لهيطة": منتخب مصر يزور استاد القاهرة لتفقد أرضية الملعب قبل مواجهة زيمبابوي

وكان المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، أكد أن المنتخب سيقوم بزيارة إلى استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، لتفقد أرضية الملعب، قبل مواجهة المنتخب الزيمبابوي غدًا.

وخاض الفراعنة مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، ضمن التحضيرات النهائية، قبل خوض غمار البطولة الأفريقية، حيث فاز في الأولى بهدف نظيف، سجله أحمد المحمدي في شوط المباراة الثاني، ثم فاز في المباراة بثلاثية مقابل هدف، سجلهما مروان محسن وأحمد علي وعمر جابر.

وجاء التشكيل المتوقع للفراعنة، وفقًا للمؤشرات الأولية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي).

خط الدفاع: أيمن أشرف (الأهلي) وأحمد حجازي (وست بروميتش) ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي).

خط الوسط: محمد النني (الأرسنال) وطارق حامد (الزمالك) ومحمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) وعبد الله السعيد (بيراميدز).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومروان محسن (الأهلي).

يذكر أن منتخب مصر، يخوض مباراة زيمبابوي، وعينه على النقاط الثلاث، لحسم ضربة البداية لصالحه واعتلاء قمة المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات أوغندا والكونغو، إلى جناب منتخبي "مصر وزيمبابوي"، بجانب كسب ثقة الجماهير وتوصيل رسالة للمنافسين إنه سيكون الخصم الصعب في البطولة، وإنه سيقاتل على تحقيق البطولة، التي تلعب على أرضه ووسط جماهيره، وخاصة أنها فرصة ذهبية لرفع رصيد عدد بطولات أمم أفريقيا للفراعنة لـ8 مرات.

 

 

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