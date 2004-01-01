الليلة يا سمرا| العالم يترقب افتتاح أمم أفريقيا على الأراضي المصرية

تتجه أنظار جماهير القارة السمراء صوب استاد القاهرة الدولى مساء اليوم الجمعة، الذى تزين وبات فى أفضل حالاته استعداداً للإعلان عن انطلاق العرس الأفريقى المنتظر، الذي تستضيفه أرض الكنانة خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، لا سيما أن الحفل سيشهده قيادات سياسية ودولية على أعلى مستوى.

العالم يترقب افتتاح النسخة الـ 32 من أمم أفريقيا

وتترقب القارة السمراء حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا الذى يسبق ضربة بداية البطولة التى تجمع منتخبنا الوطنى مع نظيره زيمبابوى، حيث يتضمن الحفل أغنية عالمية من ثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، تحت مسمى "متجمعين" ويقدمها ثلاثة مطربين، وهم النجم المصرى حكيم الذى قدم كبرى الاحتفالات العالمية، ومنها حفل توزيع جوائز نوبل، كما غنى فى أكبر المحافل الدولية ومنها مسرح الأولمبيا بباريس والذى يطلق عليه مسرح العظماء وحاز على لقب "العالمى" لشعبيته الكبيرة لدى شعوب القارات السبع وتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين، علاوة على حفلاته الغنائية المستمرة فى كل القارات، ومن المقرر أن يغنى خلال حفل الافتتاح باللغة العربية.

ويغنى المطرب النيجيرى فيمى كوتيه باللغة الإنجليزية، وسبق له أن غنى فى حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، وقد رشح لجائزة "جرامي" 4 مرات، فى حين جاءت المطربة الثالثة من كوت ديفوار وهى العالمية "دوبيه" الحائزة على جائزة "جرامى" سنة 2004 وستقوم بالغناء باللغة الفرنسية، حيث قام بتصوير الأغنية المخرج ياسر سامى ومدير التصوير وائل درويش بحضور الثلاثى فى مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية وستكون مفاجأة للعالم عقب عرضها، والأغنية تأليف محيى حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبدالجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج أمير محروس، والمنتج الفنى لها فايز عزيز. وأشارت اللجنة المنظمة للبطولة إلى أن مدة حفل الافتتاح ستكون 14 دقيقة فقط، تبدأ فى الثامنة مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى 10 مساء، منوهة بأن أبواب الاستاد ستغلق فى السادسة مساء، ووعدت اللجنة المشجعين الذين سيحضرون حفل الافتتاح بمشاهدة تجربة جديدة لم تتحقق من قبل فى الملاعب المصرية، مشددة على الاهتمام بكل تفاصيل البطولة حتى تخرج على أعلى مستوى يليق باسم مصر والقيادة المصرية التى وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذه البطولة، وهذا كان طموحنا منذ البداية، منذ تولى المسئولية.

وأنهى استاد القاهرة الدولى كل الجاهزية لاستقبال مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، بمشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ البطولة، ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى، فبعد أشهر من الصيانة والتطوير أصبح استاد القاهرة فى كامل الجاهزية، بداية من تغيير كشافات الإنارة التى ستكون أكثر قوة من ذى قبل، بجانب تغيير مقاعد المدرجات، إذ تم تغيير مقاعد مدرجات الاستاد بالكامل، وتغيير أرضية الملعب بنوعية نجيل متطورة تم زرعها بطريقة البذور وليس بطريقة القطع كما يحدث فى أغلب الملاعب، بالإضافة إلى إلغاء المقصورة الأمامية وضمها للمقصورة الرئيسية حتى تكون أكثر اتساعاً.

وعلى مستوى التجهيزات الفنية، قامت الشركة المصرية للاتصالات بربط الاستاد بشبكة من الألياف الضوئية مع السنترالات بما يتيح تغطية متميزة لخدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية داخل الاستاد، وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة للبث التليفزيونى عالى الدقة بشبكة من كابلات الألياف الضوئية، كما تم إنشاء شبكة "واى فاى" فى "المقصورة الرئيسية - منطقة الـVIP - منطقة VVIP- منطقة الإعلاميين".