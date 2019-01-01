أجيري: جاهزون نفسيًا لمواجهة زيمبابوي.. وعالجنا الأخطاء الدفاعية

أكد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن الأيام الماضية شهدت إصلاح أخطاء وديتى تنزانيا وغينيا، حتى يظهر المنتخب فى افتتاح منافسات أمم أفريقيا بأفضل صورة.

وقال "أجيرى" فى تصريحاته عن مواجهة زيمبابوى المرتقبة: لدينا العديد من الأخطاء الدفاعية ظهرت بوديتى تنزانيا وغينيا وعالجنا تلك الأخطاء بالتدريبات الأخيرة.

وأكمل: كان هناك أكثر من تغيير، وتجربة لاعبين فى أكثر من مركز، حققنا أقصى استفادة من تجربتى تنزانيا وغينيا، تجربتان كافيتان للمباراة الأولى التى سنخوضها اليوم.

وشدد المدير الفنى المكسيكى على أنه تم إعداد اللاعبين نفسياً وبدنياً استعداداً لضربة البداية ومن ثم نحلم بمساندة التوفيق لنا وحصد نقاط المباراة الثلاث أمام زيمبابوى.

أبو ريدة: "أجيري قلبه حديد ومش قلقان على مصر في كان 2019"

وأكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية، توتال 2019، التي ستحضتنها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، أن الفراعنة على أتم الاستعداد لخوض منافسات البطولة.

وقال أبو ريدة في ضيافة الإعلامي أحمد شوبير على قناة تايم سبورت: "غير قلق على منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، نمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين، بالإضافة إلى مدير فني يمتلك روح عالية ولا يخشي أي منافس في أمم أفريقيا".

وأضاف: "أجيري قبله حديد، ولا يخاف من أي شئ، وتمكن من تكوين مجموعة جيدة من اللاعبين خلال الفترة الماضية، ويسطيع التعامل تحت أي ظروف".

وأضاف "أبو ريدة"، خلال لقاء خاص مع برنامج "سوبر تايم" مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر، المذاع عبر فضائية "تايم سبورت"، أنه كان متواجدًا مع المنتخب المصري خلال المباراتين الوديتين استعدادًا لبطولة كأس العالم، ويرى أن الفريق قادر على الفوز بالبطولة خاصة في ظل تواجد الجماهير المصرية في المدرجات، وبالروح والعزيمة والطموح المتواجد عند اللاعبين قادرين على الفوز بها.