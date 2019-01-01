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مصادر لـ"الوطن": منتخب الكاميرون يصل مطار القاهرة خلال ساعات

10:55 م | الخميس 20 يونيو 2019
كتب: أيمن حمزة
مصادر لـ"الوطن": منتخب الكاميرون يصل مطار القاهرة خلال ساعات

وصول المنتخبات المشاركة فى أمم افريقيا

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أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن أخر المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وصولًا للقاهرة، هو المنتخب الغاني، وأن مطار القاهرة الدولي سيستقبل خلال الساعات القليلة المقبلة منتخب الكاميرون.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أنه بوصول منتخبي غانا والكاميرون، تكون اكتملت جميع الفرق المشاركة، والتي تم استقبالها بصالة 4 والمخصصة سلفًا لاستقبال جميع الوفود المشاركة بالبطولة.

وأكدت المصادر أن اللواء أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، كانا في استقبال جميع المنتخبات الدولية، وتم منحهم درع وزارة الطيران المدني، واستقبالهم بالورود، وحرص المشاركون بفرق الاستقبال على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي المنتخبات.

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