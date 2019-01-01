الثلاثي المستبعد من قائمة المنتخب يوجه رسالة للفراعنة قبل مواجهة زيمبابوي

وجه ثلاثي منتخب مصر الأول، المستبعدين من قائمة المنتخب، رسالة للفراعنة قبل مواجهة زيمبابوي، في اللقاء الإفتتاحي لكأس الأمم الإفريقية، توتال 2019، والتي تحتضنها أرض مصر، في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

نشر أحمد فتحي، تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وقال خلالها: "بالتوفيق لمنتخبنا الحبيب منتخب الفراعنة الرجالة كلنا في ظهركم البطولة الثامنة ان شاء الله مصرية".

كما وجه محمود عبد المنعم "كهربا" جناح نادي الزمالك، رسالة خاصة للمنتخب قبل مباراة زيمبابوي اليوم الجمعة، وذلك خلال حسابه الرسمي على "تويتر" وقال: "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني.. وان شاء الله تعملوها يا رجالة.. مصر كلها معكم".

نفس الأمر الذي جاء من محمد عواد، حارس نادي الإسماعيلي، والمعار إلى نادي الوحدة السعودي، والذي جاءت رسالته كالتالي: "مهما اختلفنا في وجهة النظر ولكن في النهاية ستظل مصر فوق الجميع، الثامنة ان شاء الله".

وخرج الثلاثي من حسابات المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال كأس أمم أفريقيا.

صلاح الأحق بالكرة الذهبية

وفي سياق كأس الأمم الإقريقية، أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، والمحلل الرياضي الحالي، على أحقية محمد صلاح، قائد الفارعنة وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الموسمين الماضي والحالي.

وقال معلول في حواره لـ"الوطن": "بالتأكيد ما حققه «صلاح» مع ليفربول هو إعجاز تاريخى، و«صلاح» بما حققه أفضل لاعب عربى على الإطلاق على مر العصور ولم يأتِ لاعب عربى من قبل بمثل موهبته، ولم نرَ لاعباً عربياً من قبل يحقق مثل إنجازاته الشخصية التى حققها فى أوروبا أو ينجح فى تحطيم تلك الأرقام القياسية التى حطمها".

وتابع نبيل معلول قائلًا: "من وجهة نظرى «صلاح» قدم موسماً مذهلاً رفقة ليفربول بكل تأكيد، وكونه أصبح اللاعب الأفضل فى ليفربول خلال آخر موسمين فى ظل وجود تلك الكتيبة من النجوم بالريدز هو أمر عظيم، فهو أحد أفضل 3 لاعبين بالعالم وأن يتوَّج بجائزة هداف الدورى الأقوى بالعالم فى موسمين متتاليين أمر لم ولن يحققه أى لاعب عربى مطلقاً".

وأكمل: "لا يوجد لاعب عربى قادر على تحقيق ما حققه «صلاح»، ولقد أثبت أنه ليس لاعب الموسم الواحد كما يتردد، ورأى الجميع ذلك على أرض الواقع عندما تجاوز الـ25 هدفاً خلال موسمين متتاليين".

وعن ترشيح صلاح لجائزة الكرة الذهبية، قال معلول: "أرى أن «صلاح» فرصته أفضل من الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب برشلونة، والبرتغالى كريستيانو رونالدو فى التتويج بجائزة أفضل لاعب بالعالم".

وأضاف: "أعتقد أن محمد صلاح قادر على حصد الكرة الذهبية، خاصة بعد إنجازه التاريخى بالتتويج بلقب دورى أبطال أوروبا رفقة ليفربول، وهو الأمر الذى لم يتمكن الثنائى الآخر من تحقيقه".