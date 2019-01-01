هيكتور كوبر: "زيمبابوي ستلعب بطريقة دفاعية ومصر تتميز بالحماس والروح"

توقع هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب المصري أن يتميز آداء المنتخب المصري بالحماسة والروح.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبدالهادي في برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أنه من المتوقع أن يلعب منتخب زيمبابوي بطريقة دفاعية ويعتمد على الهجمة المرتدة.

ولفت المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري إلى ضرورة وجود بعض الاحتياطات نظرًا لأن "الباكين" لدى منتخب زيمبابوي يتميزوا بالسرعة العالية ويجب أن يحذر المنتخب المصري من ذلك.

وتفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، ليخوض المنتخب الوطني المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في العاشرة مساءً.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، أن مدة حفل الافتتاح ستكون 14 دقيقة فقط، تبدأ في الثامنة مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساءً.

ومن المقرر تقديم أغنية بعنوان "متجمعين" في حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا بثلاث لغات، العربية، الإنجليزية، الفرنسية، ويقدمها ثلاثة مطربين، نيجيرية وسنغالية، إلى جانب المطرب المصري حكيم.

وتضم المجموعة الأولى في "كان 2019" التي ستلعب على استاد القاهرة الدولي، المنتخب المصري المستضيف للبطولة، بجانب منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

ويلتقي المنتخب الأوغندي نظيره الكونغولي في الجولة الأولى من مباريات البطولة الأفريقية في الرابعة والنصف عصر على استاد القاهرة الدولي.

وتلعب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، مقسمين على 6 مجموعات يلعبون في 6 ملاعب وهي القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية السويس، الإسكندرية.

وكان "كاف" استقر على اختيار 7 سفراء لكأس الأمم الأفريقية هم "المصري محمود الخطيب، والجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، وزميله الإيفواري دروجبا، والسنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري نوانكو كانو".