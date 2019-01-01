أحدث الأخبار

أخر الأخبار

أحمد حجازي يبلغ الأهلي بقراره النهائي من العودة

10 معلومات عن أليوم نيانت حكم مباراة مصر وزيمبابوي: مصر خسرت معه 3 مرات

بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي كمستشار فني

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح كان 2019

بأوامر أجيري.. لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة داخل الفندق

12:45 م | الجمعة 21 يونيو 2019
كتب: إبراهيم منصور
بأوامر أجيري.. لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة داخل الفندق

منتخب مصر

أخبار متعلقة

أدى لاعبو منتخب مصر، صلاة الجمعة اليوم، في فندق إقامة المنتخب بأحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة، إذ رفض الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خروج اللاعبين من الفندق، حفاظاً على تركيزهم قبل مواجهة زيمبابوي المهمة اليوم، في انطلاق كان 2019.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الزيمبابوي، العاشرة مساء اليوم في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، ويقع الفراعنة في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا، ويعد المنتخب أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، لتحقيق اللقب الثامن.

ومن ناحيته، أعلن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، موعد تحرك حافلة الفراعنة، إلى ستاد القاهرة الدولي، لمواجهة زيمبابوي التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم، بافتتاح كأس الأمم الأفريقية.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية: "حافلة المنتخب الوطني ستتحرك قبل المباراة بـ 135 دقيقة تقريباً، وتحديداً في الثامنة إلا ربع مساءً، على أن يلقي الجهاز الفني محاضرة قبل هذا الموعد بربع ساعة".

حفل افتتاح عالمي في انطلاق كان 2019

ومن جانبه، كان الدكتور طارق كمال رئيس لجنة المراسم ببطولة أمم افريقيا 2019، أكد أن التجهيز لحفل افتتاح البطولة الذي يقام باستاد القاهرة اليوم الجمعة، تم على أفضل ما يكون وبالشكل اللائق لمصر وللوفود المشاركة.

وأكد طارق كمال أن لجنة المراسم عقدت اجتماعات مستمرة لتجهيز خطة استقبال الضيوف وكبار الزوار في حفل افتتاح البطولة، خاصة أن الحفل سيشهد حضور مجموعة كبيرة من رؤساء وقادة الدول المشاركة منتخباتها في البطولة.

وتابع رئيس لجنة المراسم، أن اللجنة وضعت خطة استقبال كبار الزوار لإخراج الحفل بالشكل اللائق ومواصلة النجاح الذي تحقق خلال حفل سحب قرعة البطولة، والذي أبهر ضيوف مصر سواء تنظيميا أو إداريا.

ومن المقرر أن يشارك في أغنية حفل الافتتاح 3 مغنيين، من السنغال ونيجريا، إضافة إلى الفنان حكيم من مصر، تحت عنوان "متجمعين".

أخبار قد تعجبك

الليلة يا سمرا.. العالم يترقب افتتاح أمم أفريقيا على الأراضي المصرية

استطلاع رأى

  • مصر

    مصر

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    مباريات ودية
  • تنزانيا

    تنزانيا

  • مصر

    مصر

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • زيمبابوي

    زيمبابوي

  • أوروجواي

    أوروجواي

  • 2

    :

    2

    01:00 AM

    كوبا أمريكا
  • اليابان

    اليابان

الأكثر قراءة

عاجل| لاعبو منتخب زيمبابوي يهددون بعدم خوض مباراة افتتاح كان 2019 أمام مصر

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة الافتتاح بين مصر ضد زيمبابوي

تعرف على السعر النهائي لرحيل كهربا عن الزمالك.. "مبلغ خيالي"
نجوم العالم والقارة ضيوف أرض الكنانة بافتتاح كان 2019