بأوامر أجيري.. لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة داخل الفندق

أدى لاعبو منتخب مصر، صلاة الجمعة اليوم، في فندق إقامة المنتخب بأحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة، إذ رفض الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خروج اللاعبين من الفندق، حفاظاً على تركيزهم قبل مواجهة زيمبابوي المهمة اليوم، في انطلاق كان 2019.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الزيمبابوي، العاشرة مساء اليوم في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، ويقع الفراعنة في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا، ويعد المنتخب أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، لتحقيق اللقب الثامن.

ومن ناحيته، أعلن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، موعد تحرك حافلة الفراعنة، إلى ستاد القاهرة الدولي، لمواجهة زيمبابوي التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم، بافتتاح كأس الأمم الأفريقية.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية: "حافلة المنتخب الوطني ستتحرك قبل المباراة بـ 135 دقيقة تقريباً، وتحديداً في الثامنة إلا ربع مساءً، على أن يلقي الجهاز الفني محاضرة قبل هذا الموعد بربع ساعة".

حفل افتتاح عالمي في انطلاق كان 2019

ومن جانبه، كان الدكتور طارق كمال رئيس لجنة المراسم ببطولة أمم افريقيا 2019، أكد أن التجهيز لحفل افتتاح البطولة الذي يقام باستاد القاهرة اليوم الجمعة، تم على أفضل ما يكون وبالشكل اللائق لمصر وللوفود المشاركة.

وأكد طارق كمال أن لجنة المراسم عقدت اجتماعات مستمرة لتجهيز خطة استقبال الضيوف وكبار الزوار في حفل افتتاح البطولة، خاصة أن الحفل سيشهد حضور مجموعة كبيرة من رؤساء وقادة الدول المشاركة منتخباتها في البطولة.

وتابع رئيس لجنة المراسم، أن اللجنة وضعت خطة استقبال كبار الزوار لإخراج الحفل بالشكل اللائق ومواصلة النجاح الذي تحقق خلال حفل سحب قرعة البطولة، والذي أبهر ضيوف مصر سواء تنظيميا أو إداريا.

ومن المقرر أن يشارك في أغنية حفل الافتتاح 3 مغنيين، من السنغال ونيجريا، إضافة إلى الفنان حكيم من مصر، تحت عنوان "متجمعين".